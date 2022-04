Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - E Ink ha annunciato Gallery 3, la sua tecnologia di visualizzazione della carta elettronica a colori di prossima generazione che alimenterà i futuri e-reader. Questo è un importante aggiornamento nello spazio degli e-reader. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Advanced Color E-Paper può mostrare oltre 50.000 colori

Tre modalità di colore: Veloce (500ms); Standard (750-1000ms), Migliore (1500ms)

Densità di pixel di 300ppi

La più grande caratteristica di questo nuovo schermo è Advanced Color E-Paper, che può mostrare oltre 50.000 colori diversi attraverso un sistema di inchiostro a quattro particelle (ciano, magenta, giallo e bianco) che permette una gamma completa di colori ad ogni pixel. Il nuovo pannello E Ink Gallery 3 può quindi offrire tre modalità colore, tra cui una "veloce" che può aggiornare il pannello a 500 millisecondi. Anche i tempi di aggiornamento in bianco e nero sono migliorati, con la Gallery 3 che ora passa tra le pagine monocromatiche in 350 millisecondi. Anche la risoluzione è migliore, con la Gallery 3 che offre una densità di pixel di 300ppi, rispetto ai 150ppi del modello precedente.

Sì, il nuovo pannello e-paper è pieghevole e arrotolabile. Vedi il tweet di E-Ink qui sotto:

E Ink Gallery 3 offre tempi di aggiornamento più veloci, risoluzione migliorata, una nuova tecnologia di luce frontale che riduce la #bluelight, e altro ancora! Scopri di più sulla prossima generazione di #ePaper a colori qui. https://t.co/wHsLekvyDA pic.twitter.com/kkAhpuRKob- E Ink (@EInk) April 25, 2022

Ink Gallery 3 supporterà anche l'input tramite penna in bianco e nero Con un'aggiunta di diversi altri colori e un tempo di aggiornamento di 30ms

Lo schermo può supportare sia WACOM che EMR

Sì, il pannello di nuova generazione supporta l'input stilo fino a 30 millisecondi per il bianco e nero e alcuni colori.

E Ink ha caricato il pannello con la sua nuova luce frontale ComfortGaze, che l'azienda sostiene di offrire una "esperienza di visione sicura alla luce blu".

Infine, il pannello può funzionare a temperature fino a 122 gradi F.

Nessun dispositivo ha ancora un pannello Gallery 3

E Ink mostrerà la Gallery 3 al Taipei Nangang Exhibition Center il 27 aprile 2022

E Ink mostrerà la Gallery 3 alla California Panel Week il 10 maggio 2022

Poiché il pannello Gallery 3 di E Ink è un importante aggiornamento nello spazio della carta elettronica a colori, senza dubbio si farà strada nei dispositivi mainstream. Ma non sappiamo ancora quando gli e-reader e altri dispositivi saranno lanciati con la Gallery 3. Pocket-lin vi aggiornerà quando aziende come Amazon e Kobo prevedono di usarlo per i loro e-reader di prossima generazione.

Guarda l 'annuncio di E Ink sulla Galleria 3 per maggiori dettagli.

Scritto da Maggie Tillman.