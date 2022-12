Xiaomi Watch S2 promette 12 giorni di batteria e molto di più

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha annunciato il Watch S2 con display AMOLED, fino a 12 ore di autonomia, due diverse dimensioni e molto altro ancora.

Xiaomi ha annunciato il nuovo indossabile insieme alla serie Xiaomi 13 e c'è molto da approfondire, a partire dalle dimensioni. Lo Xiaomi Watch S2 è disponibile nei formati da 42 e 46 mm, ma entrambi sono dotati di uno schermo AMOLED e dichiarano di poter durare fino a 12 giorni con una singola carica, il che è impressionante. Entrambi sono dotati di vetro zaffiro, che non dovrebbe graffiarsi troppo facilmente, anche se è disponibile solo se si sceglie l'opzione in pelle.

La buona notizia è che tutti i modelli di Xiaomi Watch S2 sono dotati di display always-on e i sensori includono un sensore di ossigeno nel sangue e un sensore di frequenza cardiaca. Ma c'è di più: accelerometro, giroscopio, sensore di pressione dell'aria e sensore di temperatura sono solo alcuni di questi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Come già anticipato dai sensori, Xiaomi Watch S2 è dotato di un sistema di monitoraggio del sonno e del fitness che, a questo punto, sono due elementi fondamentali. Sono supportate più di 100 modalità di sport, con una resistenza all'acqua di 50 metri che garantisce la praticabilità di molti sport acquatici.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Per quanto riguarda i colori, i clienti cinesi potranno scegliere le opzioni nero, bianco e oro chiaro. Il modello standard da 42 mm costa 999 CNY, mentre la versione in pelle costa 1.199 CNY. L'aggiornamento al modello da 46 mm costa CNY1.099 per il modello standard e CNY1.299 per quello in pelle. Tutti i modelli sono già disponibili per l'ordinazione, a patto che ci si trovi in Cina. Speriamo in un lancio internazionale, ma non prima di qualche mese, a giudicare dalle precedenti uscite.

Scritto da Oliver Haslam.