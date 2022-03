Xiaomi lancia S1 e S1 Active, due nuovi smartwatch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha utilizzato il lancio dei suoi ultimi smartphone, Xiaomi 12 e 12 Pro, per inaugurare anche i suoi nuovi smartwatch sotto forma della serie S1, che ha una versione sportiva e anche un'opzione più raffinata.

Il primo sfoggiato è stato l'S1 Active, per coloro che cercano di avere al polso quante più funzionalità sportive possibili. Ha un display AMOLED da 1,43 pollici ed è disponibile in tre colori con una gamma di cinturini per consentirti di personalizzare il tuo look.

Apparentemente ci saranno ben 117 modalità di fitness tra cui scegliere, il che ci fa pensare che la maggior parte degli sport sarà probabilmente coperta e avrà una durata della batteria di 12 giorni per assicurarti di non doverla caricare di notte .

C'è anche il GPS integrato, oltre all'NFC per i pagamenti e con i microfoni integrati funzionerà con gli assistenti vocali e ti consentirà di effettuare chiamate tramite Bluetooth senza bisogno di auricolari collegati. Verrà venduto al dettaglio a $ 199, un prezzo impressionante per le funzionalità.

Tutte queste caratteristiche sono presenti e corrette anche nel modello di punta, l'S1, che ha un prezzo leggermente superiore a $ 269. Viene fornito con un cinturino in pelle e un'opzione fluororubber (sì, è fluororubber) tra cui scegliere e presenta un aspetto più formale senza ridurre le caratteristiche di fitness.

Ha anche un display in cristallo zaffiro, per una maggiore durata, a parte questo, però, sembra che la versione che preferisci potrebbe essere all'altezza dei tuoi gusti.

Scritto da Max Freeman-Mills.