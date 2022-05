Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Withings ha finalmente lanciato la nuova versione del suo smartwatch ScanWatch, che migliora la qualità costruttiva e presenta un nuovo design che potrebbe interessare un'altra fetta di mercato: lo ScanWatch Horizon.

L'orologio presenta tutte le funzioni di tracking e smartwatch dello ScanWatch originale, concentrandosi invece su un design metallico in alcune opzioni di colore per offrire agli utenti nuove possibilità di scelta in fatto di look.

Lo ScanWatch non era certo un orologio inelegante, se paragonato alla stragrande maggioranza degli smartwatch, ma questa nuova versione in acciaio inossidabile ha un aspetto un po' più prestigioso ed è accompagnata da un prezzo maggiorato di 499,95 dollari.

Withings ha aggiornato il quadrante in vetro e il corpo dell'orologio, che ora è in vetro zaffiro per la grande resistenza che questo materiale offre.

A parte questo, però, le specifiche che lo ScanWatch offre erano già ottime, tra cui un eccellente rilevamento della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e un controllo ECG ogni volta che se ne ha voglia.

La durata della batteria è di gran lunga superiore a quella di un orologio non ibrido, con una durata di circa 30 giorni con una sola carica, e l'app companion è davvero elegante e contiene tutte le statistiche e le impostazioni necessarie. Tuttavia, a un prezzo quasi doppio rispetto al modello normale, sarà interessante vedere se lo ScanWatch Horizon riuscirà a trovare un mercato.

