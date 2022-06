Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Three UK offre ora ai clienti la possibilità di associare un Apple Watch Series 7 o SE con GPS + Cellular a un account mobile esistente.

Disponibile da tempo su altre reti, l'opzione offre ora agli abbonati di Tre la possibilità di utilizzare un Apple Watch per rispondere a chiamate e messaggi, oltre che per ascoltare musica in streaming senza dover avere l'iPhone nelle vicinanze.

Una volta collegato, l'orologio utilizzerà lo stesso numero di telefono dell'iPhone del cliente, grazie alla eSIM finalmente supportata dalla rete britannica.

Come parte dell'annuncio, Three offre ora l'Apple Watch Series 7 a partire da 20 euro al mese per i primi sei mesi, o l'Apple Watch SE a partire da 12 euro al mese per i primi sei mesi.

Inoltre, con l'acquisto di uno dei due, si ottengono tre mesi di Apple Fitness+ in omaggio.

In alternativa, se avete già un Apple Watch GPS + Cellular, potete abbinarlo a un piano di telefonia mobile di Three UK per 7 euro al mese in più.

Per saperne di più su come associare il vostro smartwatch, consultate la guida online del provider. Per farlo funzionare è necessario un Apple iPhone 6s o superiore.

"Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti l'accoppiamento degli smartwatch. I clienti ci hanno chiesto questa funzionalità perché è un ottimo modo per rimanere in contatto con tutte le cose che contano, senza dover portare con sé il dispositivo ovunque", ha dichiarato Andy Foy, direttore dei nuovi prodotti di Three.

