Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La manifattura di orologi di lusso TAG Heuer ha annunciato oggi non uno, ma due nuovi orologi in edizione limitata che coinvolgono l'idraulico italiano preferito da tutti, nientemeno che Mario di Nintendo.

I nuovi orologi fanno entrambi parte della linea TAG Heuer Formula 1, con una versione cronografo (44 mm) e una versione tourbillon (45 mm) dello stesso orologio in palio. Entrambi presentano riferimenti a Mario Kart e, naturalmente, sono bellissimi. E a differenza di altre cosiddette edizioni limitate, queste lo sono davvero: la versione cronografo è disponibile in soli 3.000 esemplari, mentre gli acquirenti della splendida versione con tourbillon saranno appena 250.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Entrambi gli orologi hanno un quadrante nero con finiture leggermente diverse e saranno legati al polso con cinturini in pelle di vitello nera testurizzata, anche se con finiture diverse.

"Siamo entusiasti di presentare i due ultimi pezzi nati dalla nostra collaborazione con Nintendo. Le edizioni limitate TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart (Cronografo e Cronografo Tourbillon) combinano sapientemente divertenti riferimenti al gioco, che faranno la gioia dei fan di Mario Kart di tutto il mondo, con un cronometraggio raffinato e performante", ha dichiarato Frédéric Arnault, CEO di TAG Heuer, tramite un comunicato stampa. "Lo spirito della collezione TAG Heuer Formula 1 era l'abbinamento perfetto per le edizioni limitate meccaniche Mario Kart, grazie alla sua personalità moderna e giocosa, guidata dalla velocità e dalla competizione amichevole".

Entrambe le versioni, cronografo e tourbillon, degli orologi TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition saranno in vendita il 20 ottobre 2022 e potrete acquistarli nelle boutique TAG Heuer e online. Non è ancora chiaro quanto si pagherà. Ma se dovete chiederlo, probabilmente non volete sapere la risposta. Potrete saperne di più sul sito web di TAG Heuer nei prossimi giorni.

Questo non è il primo crossover di Mario venduto da TAG Heuer. Anche il Connected Super Mario era molto più intelligente di questi.

Scritto da Oliver Haslam.