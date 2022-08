Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - TAG Heuer ha presentato una nuova versione del suo smartwatch di lusso Connected Calibre E4, dedicata agli appassionati e ai proprietari di Porsche. Si chiama, come prevedibile, TAG Heuer Connected E4 - Porsche Edition.

Oltre a presentare il marchio Porsche sulla lunetta, è caratterizzato dallo stesso colore blu elettrico che compare sulla Taycan EV. Questo colore compare sulla cassa dell'orologio, sui pulsanti e nelle cuciture del cinturino.

Per completare il tema Porsche, il nuovo quadrante dell'orologio è stato progettato ispirandosi ai circuiti stampati e ai circuiti da corsa ed è animato.

Come se non bastasse, se si ha la fortuna di possedere un modello di auto Porsche compatibile, si possono avere complicazioni sul quadrante dell'orologio che mostrano il livello della batteria e il chilometraggio dell'auto.

Anche i piccoli dettagli sono presenti di proposito, come la scala degli indici 0-400 incisa sulla lunetta in ceramica lucida che fa riferimento alla velocità del Taycan, ma che in realtà può essere utilizzata per leggere le funzioni dell'auto e la frequenza cardiaca.

Il resto della cassa è realizzato in titanio sabbiato e rifinito in nero, mentre la corona nera sul lato è realizzata in acciaio e circondata da gomma nera.

Il cinturino è realizzato in pelle di vitello nera su una base di gomma e rifinito con un motivo che ricorda la fibra di carbonio. È intercambiabile e l'orologio viene fornito anche con un cinturino in gomma aggiuntivo.

Per chi volesse conoscere le specifiche tecniche, la cassa ha un diametro di 45 mm e la parte anteriore ospita un display OLED da 1,39 pollici con risoluzione 454x454 e una densità di pixel di 326ppi.

All'interno è presente una batteria da 430 mAh e un processore Snapdragon 4100+ che alimenta il sistema operativo WearOS 2. Il dispositivo è in grado di tracciare la frequenza cardiaca per tutto il giorno. Il dispositivo è in grado di rilevare la frequenza cardiaca per tutto il giorno e dispone di un'applicazione dedicata al tracking sportivo che può essere utilizzata per una serie di sport e attività diverse.

Non è stato confermato il prezzo, ma visto il nome del marchio di lusso e i modelli Calibre E4 esistenti, possiamo aspettarci che sia piuttosto costoso per uno smartwatch. Sarà in vendita a settembre.

Scritto da Cam Bunton.