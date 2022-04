Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tag Heuer ha svelato una Golf Edition del suo ultimo smartwatch , il Connected Calibre E4.

L' orologio da golf è l'ultimo di una linea di smartwatch Tag Heuer a ricevere il trattamento in edizione speciale per il campo da golf, anche se questo è un grande passo avanti rispetto all'ultima generazione.

Con la riprogettazione del Connected Calibre E4, la Golf Edition offre un aspetto quasi identico. Come sempre, però, ci sono un paio di stranezze di design ordinate lanciate dall'orologiaio svizzero.

Sia che tu preferisca la cassa da 42 mm o 45 mm, entrambi presentano da 1 a 18 indicatori attorno alla lunetta per indicare ogni buca sul campo, mentre la fibbia ospita un pennarello magnetico da utilizzare durante il posizionamento. In un cenno al design della pallina da golf, anche l'elastico standard del dispositivo è bianco e increspato, con un cinturino nero incluso anche nella confezione.

In termini di funzionalità intelligenti, questa è un'immagine abbastanza simile a quella che abbiamo visto in precedenza dall'azienda, ed è tutto supportato tramite l'app Tag Heuer Golf. Durante l'orologio, gli utenti ricevono mappe 2D di circa 40.000 campi da golf, con un tracker di colpi integrato in grado anche di registrare automaticamente i colpi effettuati.

È interessante notare che la società osserva che questo rilevamento dei colpi è attualmente limitato al primo colpo su ciascuna buca, concludendosi quando viene registrato un secondo colpo. Ciò significa, quindi, che sebbene non mancherai mai il primo colpo su una nuova buca, dovrai registrare il resto.

La nuova funzione di tracciamento dei colpi viene anche utilizzata, afferma Tag, per offrire consigli sui club migliorati e aumentare le mappe di calore quando si utilizza la modalità Driving Range esistente. Una volta terminato il round, puoi accedere all'app complementare e visualizzare anche le simulazioni 3D dei tuoi colpi registrati.

Il Connected Calibre E4 Golf Edition è ora disponibile, a partire da $ 2.650 / £ 2.200 / € 2.500.

Scritto da Conor Allison.