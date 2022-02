Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I fan in attesa dell'inizio della stagione 2022 di Formula 1 potrebbero essere entusiasti di conoscere l'ultimo orologio tie-in per Red Bull Racing con il partner TAG Heuer .

La TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition introduce un nuovo design. Dotato di un corpo in acciaio inossidabile da 43 mm con un bracciale a tre maglie in stile ostrica spazzolato, il cronografo rinnovato presenta un inserto in alluminio blu notte e un quadrante con una striscia rossa. Per chi cerca un'opzione meno tradizionale, TAG Heuer offre un cinturino in caucciù blu con trama e strisce in tessuto.

Altrove, l' orologio indossa una pesante lunetta tachimetrica con segni di cancelletto sulla scala, completa di testo bianco "Speed" a ore 1, un emblema TAG Heuer stagliato rosso a ore 12 e un anello capitolo dipinto in Red Bull's caratteristici colori rosso e giallo. Sul retro, TAG Heuer ha inciso sulla solida cassa un emblema della Red Bull Racing, abbinato al motivo della bandiera a scacchi.

Altre caratteristiche degne di nota includono un'incredibile durata, una resistenza all'acqua di 200 metri, un movimento cronografo al quarzo Ronda 5040D con una precisione di 1/10 di secondo.

Il TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition è ora disponibile, in acciaio inossidabile o con cinturino in gomma, per $ 2.000 negli Stati Uniti.

Puoi acquistarlo dal sito Web di TAG Heuer.

Scritto da Maggie Tillman.