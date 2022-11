La soluzione anti-bricking per il Galaxy Watch 4 di Samsung non funziona

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha rilasciato una correzione per un bug che causava la morte di alcuni modelli di Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic dopo un aggiornamento, ma non funziona.

Il problema originale ha visto alcune persone segnalare che i loro orologi si aggiornavano bene, ma poi si rifiutavano di riaccendersi, sia che il riavvio fosse programmato sia che l'orologio si esaurisse. Ora Samsung ha rilasciato una correzione che, a suo dire, risolve il bug che causava il problema. Tuttavia, alcuni segnalano che il problema si verifica ancora.

Il changelog di Samsung per l'aggiornamento suggerisce che la stabilità e l'affidabilità sono state migliorate e che è stata inclusa anche la patch di sicurezza di novembre 2022. Si parla anche di un "codice di stabilizzazione legato al funzionamento dell'alimentazione" che viene applicato tramite lo stesso aggiornamento, ma anche se questo dovrebbe evitare che gli orologi si blocchino da soli, alcuni su Reddit affermano che non è così.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non sappiamo ancora cosa stia succedendo. E non sappiamo nemmeno cosa suggerire di fare. Se non avete ancora aggiornato, sarebbe saggio evitare di farlo. In precedenza Samsung aveva detto che le persone i cui orologi erano brickati avrebbero dovuto contattare l'assistenza.

Su Reddit si è arrivati alla fase di lettura delle foglie di tè: alcuni ritengono che il problema possa essere legato al periodo di produzione di determinati orologi, con quelli costruiti intorno ad agosto 2021 che hanno maggiori probabilità di guastarsi.

Abbiamo contattato Samsung per avere chiarimenti su cosa dovrebbe risolvere l'aggiornamento e su cosa si dovrebbe fare da qui in avanti.

Scritto da Oliver Haslam.