PSA: un aggiornamento del Galaxy Watch 4 manda in tilt gli indossabili di alcune persone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Alcuni possessori degli smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic hanno segnalato che un aggiornamento software sta mandando in brick i loro wearable.

È interessante notare che l'aggiornamento non sembra rompere gli orologi non appena viene installato. Invece, la versione software R8xxXXU1GVI3 sta causando problemi ogni volta che è necessario accendere l'orologio, sia dopo un riavvio programmato sia quando l'orologio si esaurisce. In entrambi i casi, il tentativo di riaccenderlo provoca frustrazione e Samsung deve risolvere il problema.

Al momento non sembra esserci una soluzione per risolvere il problema, anche se chi deve ancora riavviare il proprio Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 4 Classic può probabilmente tenerlo in vita fino a quando non verrà rilasciata una versione software aggiornata. Per il momento, Samsung afferma di essere a conoscenza del fatto che "un numero limitato di modelli della serie Galaxy Watch 4 non si accende a seguito di un recente aggiornamento software". Inoltre, ha impedito l'installazione dell'aggiornamento anche su altri dispositivi.

Per coloro che hanno già effettuato l'aggiornamento e si sono accorti che l'orologio non si riaccende, Samsung dice che è necessario portarlo al centro di assistenza Samsung più vicino o chiamare un contact center per ricevere istruzioni su cosa fare.

Fortunatamente, sembra che non ci saranno nuove installazioni della versione software R8xxXXU1GVI3 finché Samsung non avrà capito cosa sta succedendo. Ma questo non sarà di certo di conforto per chi sta cercando di rianimare un orologio bloccato in questo momento.

Scritto da Oliver Haslam.