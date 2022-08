Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - In occasione dell'evento Unpacked dell'estate 2022, Samsung ha annunciato un'intera famiglia di nuovi dispositivi, tra cui le ultime iterazioni del Galaxy Watch.

Con un certo distacco dal suo stile abituale, Samsung ha lanciato un Galaxy Watch 5 e un Galaxy Watch 5 Pro, con quest'ultimo che sostituisce i modelli Classic e - così facendo - si libera della ghiera girevole.

Per quanto riguarda le funzionalità di base, i due modelli sono praticamente identici e hanno preso ciò che di buono c'era nel Watch 4 e lo hanno evoluto.

Ciò significa che è disponibile il sensore BioActive di Samsung sul lato inferiore per il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno per tutto il giorno. Per il 2022, tuttavia, Samsung ha migliorato l'interfaccia utente del sonno per offrire una migliore comprensione della qualità del sonno.

Utilizzando Samsung Health è possibile accedere a un coaching personalizzato e a consigli su come migliorare il proprio sonno, oltre che a rapporti sul russare.

Naturalmente, è possibile utilizzare gli orologi anche per monitorare gli allenamenti e le attività. Con 2-3 minuti di monitoraggio della frequenza cardiaca dopo le sessioni di cardiofitness, è possibile comprendere meglio il grado di recupero del corpo dopo allenamenti intensi. Inoltre, vi verrà indicata la quantità di idratazione necessaria dopo l'allenamento.

Come già detto, esistono due modelli. Il Watch 5 normale, realizzato in alluminio e disponibile in due dimensioni (40 mm e 44 mm), e il Watch 5 Pro (nella foto in alto), di 45 mm e costruito in titanio e vetro zaffiro.

Il design è simile, ma non identico. Tutti i modelli sono rotondi e presentano i due pulsanti di controllo di Samsung sul lato. Il modello Pro, tuttavia, è più spesso per incorporare una batteria interna più grande.

Per chi desidera la personalizzazione e l'espressione personale, il Watch 5 sarà probabilmente la scelta più adatta, con la possibilità di scegliere tra diversi colori della cassa in metallo e una serie di colori e materiali del cinturino.

Il Watch 5 Pro è disponibile in grigio scuro o nero ed è dotato di un nuovo cinturino sportivo D-Buckle, che lo rende davvero facile da agganciare e sganciare dal polso.

Perché il nome "Pro"? È soprattutto per le prestazioni. Mentre il Watch 5 ha una batteria da 284 mAh (il 30% più grande di quella del Watch 4), il Watch 5 Pro ha una cella molto più grande da 590 mAh.

Ciò significa che una carica completa durerà molto più a lungo sul Pro e lo rende più adatto alle attività all'aperto.

Anche Samsung lo sa e ha dotato il modello Pro di funzioni aggiuntive pensate per l'outdoor. È possibile navigare su percorsi all'aperto utilizzando l'orologio con una guida turn-by-turn. Inoltre, c'è una funzione "Track Back" che può aiutare a ritrovare il punto di partenza.

Come per l'Apple Watch, quest'anno Samsung fa della personalizzazione una parte importante dell'esperienza d'acquisto e offrirà un "Watch Studio" sul suo sito, consentendo di scegliere il proprio look e stile prima del check-out.

Come i loro predecessori, tutti i modelli sono impermeabili e utilizzano un disco magnetico di ricarica wireless per ricaricare l'orologio quando è scarico.

Il Galaxy Watch 5 sarà disponibile a partire da 269 sterline quando sarà in vendita il 26 agosto, mentre il Watch 5 Pro costerà- comprensibilmente - di più, 429 sterline. Entrambi sono disponibili per il pre-ordine dal 10 agosto.

Scritto da Cam Bunton. Modifica di Britta O'Boyle.