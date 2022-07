Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono emerse le prime immagini di quello che sembra essere la serie Galaxy Watch 5 di Samsung.

Grazie a un leak esclusivo di 91Mobiles e dell'affidabile informatore Evan Blass, abbiamo ora a disposizione i rendering 3D completi dello smartwatch e del suo gemello premium, il Galaxy Watch 5 Pro.

Il Galaxy Watch 5 Pro sostituisce essenzialmente il Galaxy Watch 4 Classic del 2021 e, con il nome in codice Project X, il dispositivo sarà disponibile in nero o grigio titanio. Sarà inoltre disponibile con o senza supporto LTE per la connettività autonoma.

Secondo il rapporto, il Galaxy Watch 5 normale sarà disponibile in più opzioni di colore rispetto al modello Pro, anche se non è ancora chiaro quante altre finiture della cassa saranno offerte, visto che nei leak sono stati mostrati solo grafite, argento e blu.

Da quello che possiamo vedere qui, sembra che non ci sia più la lunetta girevole.

Il modello standard, invece, con il nome in codice "Heart", sarà il successore del Galaxy Watch 4. Sarà disponibile in due varianti - una versione solo Bluetooth e una che include anche il supporto LTE - e sarà anche disponibile in due dimensioni di cassa. A questo punto si presume che seguirà le offerte di Samsung da 40 e 44 mm dello scorso anno, soprattutto in considerazione del fatto che il design complessivo sembra in gran parte invariato.

Come abbiamo visto con l'ultima generazione, entrambi dovrebbero eseguire l'ultima versione di Wear OS rivestita con One UI Watch.

Tuttavia, se da un lato questo fa luce sul design della serie di smartwatch, dall'altro ci sono ancora molte cose che non sappiamo sulle caratteristiche, le specifiche e i potenziali miglioramenti.

Per questo dovremo affidarci ad altri sussurri e fughe di notizie, mentre la conferma completa dei modelli di Galaxy Watch 5 è attesa per il Samsung Unpacked di agosto.

Scritto da Conor Allison.