(Pocket-lint) - Si prevede che Samsung lancerà la sua prossima generazione di smartwatch nel prossimo futuro. È probabile che il Galaxy Watch 5 faccia il suo debutto allo stesso evento dei telefoni pieghevoli di nuova generazione di Samsung.

Le indiscrezioni hanno già suggerito che vedremo due dimensioni del Galaxy Watch 5 "normale" e un Galaxy Watch 5 Pro più grande, ma un recente tweet rivela i colori che possiamo aspettarci di vedere.

L'elenco delle combinazioni di colori è stato rivelato in un tweet da Evan Blass, un leaker storicamente accurato. L'elenco indica che il modello Pro sarà dotato di una cassa in titanio di colore nero o grigio. Mentre entrambe le dimensioni del modello normale saranno disponibili in argento e grafite, solo la versione più piccola sarà disponibile nel colore "Pink Gold" di Samsung:

Ho pensato che avreste potuto trovarlo interessante.

Come sempre accade con le fughe di notizie, mancano molti dettagli, ma sembra che ogni colore dell'orologio abbia 3-4 varianti, il che di solito significa una varietà di materiali e colori diversi per i cinturini.

In genere, per gli orologi di fascia alta, ciò significa cinturini in pelle e/o metallo, oltre ai soliti cinturini in gomma o silicone per le versioni più economiche.

Il lancio degli orologi è previsto per agosto, insieme ai modelli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. La data esatta non è ancora stata confermata. La data esatta non è ancora stata confermata, ma secondo alcune indiscrezioni il 10 agosto si terrà un evento di lancio, mentre il lancio dei dispositivi al dettaglio è previsto per il 26 agosto.

Man mano che ci avviciniamo, il quadro diventerà più chiaro e saremmo sorpresi se le fughe di notizie non aumentassero di frequenza nelle prossime settimane e mesi.

Scritto da Cam Bunton.