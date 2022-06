Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung dovrebbe annunciare il Samsung Galaxy Z Fold 4 e lo Z Flip 4 entro la fine dell'anno e, secondo numerose indiscrezioni, l'azienda avrebbe in programma anche un aggiornamento della gamma di smartwatch.

Samsung ha lanciato il Samsung Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Classic nel 2021, anche se le indiscrezioni indicano un Galaxy Watch 5 e un Watch 5 Pro per il 2022.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul prossimo smartwatch Galaxy di Samsung - o sugli smartwatch Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro.

10 agosto 2022?

26 agosto in vendita?

Inizialmente si sosteneva che il Samsung Galaxy Watch 5 sarebbe arrivato a un certo punto nella seconda metà del 2022, il che aveva senso in quanto avrebbe seguito il ciclo di rilascio dei modelli Galaxy Watch 4e Galaxy Watch 3, che sono arrivati ad agosto dei rispettivi anni.

Le indiscrezioni indicavano quindi una data di uscita per il Galaxy Watch 5 al 10 agosto 2022, con una data di commercializzazione al 26 agosto 2022. Per il momento, però, Samsung non l'ha ancora confermata.

Nessuna fuga di notizie ha ancora suggerito il costo del Samsung Galaxy Watch 5, ma non saremmo sorpresi di vedere un prezzo simile a quello del Galaxy Watch 4, che parte da 249 sterline nel Regno Unito e da 249,99 dollari negli Stati Uniti. Se ci sarà un modello Pro, ci aspettiamo che sia più costoso.

Watch 5: 40 mm e 44 mm

Watch 5 Pro: 46 mm

Secondo alcune indiscrezioni, il Samsung Galaxy Watch 5 sarà disponibile in due modelli. Si parla di un modello standard e di un modello Pro, con un design simile a quello del modello standard ma più elegante e sportivo.

Si dice che il Galaxy Watch 5 Pro sarà anche meno meccanico e abbandonerà la lunetta rotante - cosa che ci rattrista - anche se potrebbe ancora offrire una lunetta capacitiva. Secondo altre indiscrezioni, il Watch 5 Pro sarà realizzato con materiali come il titanio e lo zaffiro.

Si dice anche che ci saranno due modelli di Galaxy Watch 5. Si dice che ci sarà un modello standard da 40 mm nei colori Phantom Black, Silver e Pink Gold, e un modello standard da 44 mm nei colori Phantom Black, Silver e Sapphire. Lo stesso leaker ha affermato che ci sarà un modello di Galaxy Watch 5 Pro con cassa da 46 mm e colori Phantom Black e Silver.

Le dimensioni del display non sono ancora apparse nei leak, anche se ci aspettiamo un display circolare e AMOLED.

Watch 5: 276 mAh (40 mm), 397 mAh (44 mm)

Watch 5 Pro: 572 mAh

La maggior parte delle indiscrezioni sull'hardware del Samsung Galaxy Watch 5 si concentra sulla durata della batteria. Secondo le prime indiscrezioni, il Galaxy Watch 5 potrebbe avere una batteria da 276 mAh rispetto a quella da 247 mAh del Galaxy Watch 4, mentre il Watch 5 Classic potrebbe avere una batteria da 397 mAh rispetto a quella da 361 mAh del Watch 4 Classic. È possibile che la batteria del Watch 5 Classic sia semplicemente quella del modello standard più grande del Galaxy Watch 5.

Si parla anche di un Watch 5 Pro con una batteria da 572 mAh e si sostiene che la velocità di ricarica wireless sia aumentata a 10W invece che a 5W.

Per il momento non è stato dichiarato molto altro sul fronte dell'hardware, ma aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Monitoraggio del sonno con REM

Modalità sportive multiple

ECG

Non si sa ancora quali funzioni possiamo aspettarci dai modelli Samsung Galaxy Watch 5, anche se ci aspettiamo che i nuovi dispositivi funzionino con Wear OS 3 e offrano le stesse caratteristiche del Watch 4 e del Watch 4 Classic, oltre a qualche extra.

Ci aspettiamo quindi di vedere nei modelli Watch 5 il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno con fasi REM, il rilevamento delle cadute, diverse modalità sportive, ECG, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e composizione corporea. Non è ancora chiaro, però, quali siano gli extra che potrebbero comparire.

Ecco tutto quello che abbiamo sentito finora sul Samsung Galaxy Watch 5.

Sammobile ha riferito che i modelli Galaxy Watch 5 potrebbero offrire una velocità di ricarica wireless di 10W anziché 5W.

Secondo un rapporto, il Samsung Galaxy Watch 5 potrebbe essere lanciato il 10 agosto in tre modelli.

Idettagli trapelati nell'app Samsung suggeriscono che potrebbero esserci un Galaxy Watch 5 e un Watch 5 Pro, ma non un Watch 5 Classic.

Una certificazione individuata da Sammobile conferma l'idea che i modelli Galaxy Watch 5 avranno batterie più grandi.

Sammobile ha riferito che i modelli Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Classic potrebbero avere batterie più grandi rispetto ai loro predecessori.

Ilsito coreano The Elec ha riportato che il Samsung Galaxy Watch 5 potrebbe arrivare nella seconda metà del 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.