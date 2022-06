Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La prossima serie di Galaxy Watch di Samsung potrebbe includere un modello Pro ma non un modello Classic, secondo i dettagli trapelati in un'applicazione Samsung.

Ci sono state indiscrezioni sul Samsung Galaxy Watch 5. Ora, una versione beta dell'app Samsung Health (versione 6.22.0.069) avrebbe incluso elenchi sepolti per l'orologio. La versione rivela i nomi ufficiali del Galaxy Watch 5 e del Galaxy Watch 5 Pro, ma non del modello Classic.

Come individuato per la prima volta da 9to5Google e confermato da The Verge, sembra che Samsung stia sviluppando un Galaxy Watch 5 e 5 Pro. Il modello Pro sembrerebbe simile al Watch 5, ma è più elegante e sportivo e meno meccanico, senza ghiera girevole. Alcuni leaker come Ice Universe hanno affermato che il Galaxy Watch 5 Pro non avrà una ghiera girevole. Ha anche affermato che l'orologio potrebbe utilizzare materiali come il vetro zaffiro e il titanio.

Per essere chiari, questo non significa che Samsung non utilizzerà una lunetta capacitiva sullo smartwatch Pro. Al momento, infatti, non è stato confermato nulla.

Ma si può tranquillamente supporre che il marchio Pro indicherà caratteristiche più pregiate, come ad esempio una batteria più grande, di cui si è già parlato.

Scritto da Maggie Tillman.