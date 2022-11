L'Ignite 3 di Polar migliora il rilevamento del sonno e guadagna il GPS multibanda

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'Ignite 3 di Polar è un elegante smartwatch che racchiude alcune funzioni dell'Apple Watch Ultra a una frazione del prezzo ed è disponibile da subito.

A cominciare dal nuovo sistema di monitoraggio del sonno, che Polar chiama SleepWise e che è stato progettato per analizzare il sonno e capire quando si è più svegli. Riceverete un avviso giornaliero che analizza la qualità del vostro sonno per cercare di capire quando dovreste programmare di lavorare al meglio e così via. Vi dirà anche quando è improbabile che siate al meglio.

Un'altra aggiunta è piuttosto strana. Polar ha aggiunto il GPS multibanda all'Ignite 3, dotandolo di una funzione disponibile anche sull'Apple Watch Ultra e su altri orologi per attività fisica più impegnativi. Questo non vuol dire che non sia il benvenuto, ma dato il target relativamente casual di questo smartwatch, è difficile immaginare che molti si perdano in montagna e abbiano bisogno dell'aiuto del GPS iper-accurato.

Le altre caratteristiche del Polar Ignite 3 includono una batteria di cinque giorni con una sola carica, un display OLED da 1,3 pollici e bande intercambiabili. Naturalmente è possibile acquistarne altre da Polar, se si vuole.

Polar ha anche aggiunto una funzione che vi fornirà una guida vocale quando vi allenate, purché abbiate le cuffie collegate, offrendovi qualcosa di simile a Apple Fitness+ e alla pletora di app e servizi già esistenti. In questo caso, però, è necessario utilizzare l'app Polar Flow.

Infine, arriviamo al prezzo. Considerando la funzione GPS multibanda, è forse sorprendente che questo dispositivo costi solo 289 sterline / 329,95 dollari / 329,90 euro. È possibile ordinarne uno anche adesso. È possibile scegliere tra numerosi colori, tra cui viola, nero, sabbia e rame.

