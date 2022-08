Oppo lancia gli smartwatch Watch 3 e Watch 3 Pro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oppo ha mantenuto la promessa di lanciare i primi smartwatch con piattaforma Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm: l'Oppo Watch 3 e il Watch 3 Pro.

Il Watch 3 standard offre un display AMOLED da 1,75 pollici 372x430 che dovrebbe risultare bello e nitido, con una ricarica rapida che consente di portare la batteria al massimo in un'ora.

È inoltre dotato di un piccolo e intelligente co-processore interno che può essere utilizzato per compiti semplici come il cronometraggio, in modo da garantire che il più potente Snapdragon W5 Gen 1 venga utilizzato solo quando è effettivamente necessario, massimizzando la durata della batteria dell'orologio.

L'orologio dovrebbe quindi durare circa quattro giorni prima di dover essere ricaricato, anche se la modalità a batteria scarica consente di arrivare a 10 giorni di utilizzo.

Il Watch 3 Pro ha un aspetto molto simile, ma è un po' più grande: ha uno schermo da 1,91 pollici con una risoluzione di 378x496. Si tratta di un AMOLED LTPO, una caratteristica rara per gli smartwatch, che dovrebbe garantire un ottimo contrasto.

Un aggiornamento fondamentale è rappresentato da una batteria leggermente più grande che dovrebbe estendere l'autonomia a cinque giorni con una carica o fino a 15 giorni in modalità batteria scarica.

Gli orologi sono stati annunciati solo in Cina, dove saranno in vendita dal 19 agosto, al prezzo di circa 180 sterline/222 dollari per il Watch 3 e 230 sterline/282 dollari per il Watch 3 Pro. Non scommettiamo su un rilascio globale, ma se questo è previsto, speriamo di avere notizie relativamente presto.

Scritto da Max Freeman-Mills.