L'orologio OnePlus Nord potrebbe essere disponibile in cinque varianti

(Pocket-lint) - OnePlus ha annunciato il suo primo smartwatch nel 2021 sotto forma di OnePlus Watch, ma nel marzo del 2022 è stato riferito che l'azienda cinese stava lavorando a un altro modello.

Il lancio del OnePlus Nord Watch è stato annunciato per la prima volta nella seconda metà di quest'anno e ora abbiamo alcuni rendering di come potrebbe apparire, o di come potrebbero apparire i vari modelli.

Sembra infatti che il OnePlus Nord Watch possa essere offerto in diverse varianti piuttosto che in un solo modello: i rendering di Mukul Sharma (@StuffListings) e 91Mobiles rivelano tre modelli circolari e due rettangolari.

Secondo il report, i modelli rettangolari del OnePlus Nord Watch offriranno display con risoluzione 240 × 280 e 368 × 448, mentre i modelli circolari offriranno risoluzioni 240 × 240 e 390 × 390.

Uno dei rendering mostra un modello circolare con due pulsanti sul bordo destro e un'ampia cornice intorno al display. Un'altra opzione circolare ha due pulsanti ma nessuna cornice, mentre la terza ha un solo pulsante e di nuovo nessuna cornice.

StuffListings / 91 Mobiles

Per quanto riguarda le opzioni rettangolari, entrambe sembrano avere un pulsante sulla destra, anche se offrono design diversi per quanto riguarda le anse e le dimensioni dello schermo.

Il rapporto di 91Mobiles non offre ulteriori informazioni sui OnePlus Nord Watch, né su quando potrebbero comparire, ma suggerisce che tutte e cinque le varianti degli smartwatch costeranno meno di 5.000 rupie indiane, pari a circa 50 sterline, quindi sembra che potrebbero essere piuttosto economici.

Scritto da Britta O'Boyle.