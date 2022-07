OnePlus Nord Watch: dettagli e design trapelati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - All'inizio di quest'anno abbiamo sentito voci su un prossimo smartwatch a marchio Nord di OnePlus. Tuttavia, da allora le cose sono rimaste relativamente tranquille.

Finalmente sembra che il lancio sia vicino, dato che su Twitter sono apparsi degli screenshot trapelati che mostrano l'app N Health e una piccola immagine dell'orologio stesso.

Ecco il primo sguardo al OnePlus Nord Watch. Come già trapelato, l'orologio arriverà presto in India. Sarà caratterizzato da un quadrante rettangolare, spo2, monitoraggio del battito cardiaco, monitoraggio del sonno e supporto per i quadranti personalizzati. È presente un'app N Health dedicata.

Sentitevi liberi di retwittare.#OnePlusNordWatch pic.twitter.com/kiGOge3BPZ- Mukul Sharma (@stufflistings) 27 luglio 2022

Sembra che il Nord Watch avrà un display rettangolare arrotondato simile a quello di Apple, piuttosto che il design circolare che abbiamo visto sull'orologio OnePlus dello scorso anno.

L'orologio ha una corona centrale sul lato destro, con connessioni per il cinturino sollevate sulla parte superiore e inferiore.

Gli screenshot illustrano anche alcune caratteristiche che possiamo aspettarci, come il fitness tracking e una varietà di watch face.

L'informatore Mukul Sharma non si è fermato qui, ma è tornato su Twitter per condividere ulteriori dettagli sullo smartwatch non ancora annunciato.

Altri dettagli sul prossimo OnePlus Nord Watch e N Health.

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Bloody Oxygen

Promemoria delle attività

Tracciamento dei passi

Esercizi

Monitoraggio del sonno

Salute delle donne

OnePlus Avatar

E altro ancora...#OnePlus #OnePlusNordWatch pic.twitter.com/GNXzuU5uI5- Mukul Sharma (@stufflistings) 28 luglio 2022

Come si può vedere, le funzioni di fitness tracking saranno complete e comprenderanno il monitoraggio della SpO2, i dati sulla posizione GPS e il monitoraggio del sonno.

Non sappiamo quando sarà annunciato ufficialmente il Nord Watch, ma Sharma pensa che sarà lanciato presto in India e non vediamo l'ora di saperne di più.

Scritto da Luke Baker.