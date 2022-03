Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ci sono state molte indiscrezioni sul prossimo smartphone OnePlus , che potrebbe essere il Nord 3, ma l'ultimo report suggerisce che potremmo vedere anche uno smartwatch aggiunto alla gamma Nord.

Si dice che OnePlus stia lavorando su uno smartwatch con marchio Nord che dovrebbe essere lanciato insieme al Nord 3 nella seconda metà del 2022.

Sebbene non siano ancora apparsi dettagli su come potrebbe essere lo smartwatch Nord, l'informatore Yogesh Brar ( tramite 91 Mobiles ) afferma che il dispositivo costerà meno di 10.000 rupie indiane (circa £ 100 / $ 130), forse tra 5.000 rupie (£ 50 / $ 65 ) e 8.000 rupie (£ 80/$ 105).

In termini di specifiche, si prevede che lo smartwatch targato Nord prenda in prestito alcune funzionalità dal più premium OnePlus Watch , tra cui touchscreen a colori, cardiofrequenzimetro e monitor SpO2. Si prevede inoltre che offra funzionalità come il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dei passi, le notifiche dello smartphone e il controllo della musica.

Al momento nulla è confermato e nemmeno il nome commerciale del dispositivo è trapelato, anche se se OnePlus sta lavorando su uno smartwatch con marchio Nord, ci aspetteremmo che le perdite aumenteranno nei prossimi due mesi.

Non siamo rimasti particolarmente colpiti da OnePlus Watch, quindi speriamo che arrivino alcune modifiche con un modello a marchio Nord che lo renda una scelta più promettente.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Rik Henderson.