Il Motorola Moto Watch 70 ha un aspetto molto familiare ed è super economico

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A prima vista, sarebbe facile confondere il Moto Watch 70 con un Apple Watch, ma le somiglianze finiscono qui.

Motorola non ha ancora annunciato ufficialmente il Moto Watch 70, ma è già stato presentato sul sito web di Best Buy Canada. Il prezzo di vendita è di 99 dollari canadesi, pari a circa 75 dollari negli Stati Uniti e ancora meno se dovesse arrivare oltreoceano. Ma anche se questo smartwatch invisibile potrebbe assomigliare a un Apple Watch, non lo è affatto.

Motorola afferma che chi lo indossa potrà usufruire di 23 diverse modalità sportive per il monitoraggio dell'attività, mentre la resistenza all'acqua IP67, il cardiofrequenzimetro e il GPS integrato sono tutti elementi fondamentali. La batteria ha un'autonomia di circa 10 giorni, probabilmente perché questo smartwatch non esegue un sistema operativo principale. Ciò significa che non c'è Wear OS e che è improbabile che si installino nuove applicazioni.

Ma se quello che cercate è uno smartwatch di base, questo potrebbe fare al caso vostro. Il prezzo non è male se si considerano i sensori che il Moto Watch 70 ha da offrire, ma se cercate funzionalità simili a quelle dell'Apple Watch basate su un'estetica decisamente simile a quella dell'Apple Watch, probabilmente rimarrete delusi.

Il Moto Watch 70 è presente sul sito canadese di Best Buy, ma non è possibile acquistarlo. Ci aspettiamo che le cose cambino quando Motorola annuncerà il dispositivo nel prossimo futuro.

Scritto da Oliver Haslam.