I Watch Buds di Huawei trapelati sono in qualche modo reali

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Huawei ha annunciato il Watch Buds, uno smartwatch dotato di auricolari integrati e di tutte le consuete funzioni, tra cui il supporto ECG e altro ancora.

Se l'idea di uno smartwatch Huawei con auricolari incorporati vi suona familiare, dovrebbe esserlo: la stessa cosa è trapelata non molto tempo fa. Ma ora è ufficiale e si chiama Huawei Watch Buds.

Che cosa significa? In breve, c'è un nuovo smartwatch in arrivo. Ha molte delle caratteristiche che ci si aspetta, tra cui un display AMOLED circolare da 1,47 pollici. Il display ha anche una risoluzione di 466x466.

All'interno è presente una batteria da 410 mAh che dovrebbe durare circa tre giorni per carica. Il dispositivo supporta un gran numero di modalità di allenamento, oltre 80, mentre i sensori includono anche SpO2 ed ECG per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Tutto questo è ottimo, ma la cosa che spicca è il paio di auricolari nascosti all'interno.

Questi auricolari sono classificati IP54, ma è necessario assicurarsi che siano asciutti prima di inserirli nell'orologio per caricarli. Huawei chiama questo scomparto "Flip Cover", ma in pratica si tratta di sollevare lo schermo e inserire gli auricolari all'interno. Tutto qui, ed è strano come sembra.

Questi auricolari sono dotati di supporto per l'ANC e possono essere ascoltati per circa quattro ore con una sola carica. Anche l'orologio stesso può essere ricaricato in modalità wireless.

Per quanto riguarda il prezzo, gli Huawei Watch Buds saranno venduti a circa 2.988 RMB, anche se per ora ci sono solo informazioni sulla disponibilità in Cina.

Scritto da Oliver Haslam.