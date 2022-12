Il nuovo smartwatch Huawei contiene gli auricolari al suo interno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un video hands-on ha rivelato uno strano nuovo prodotto di Huawei che utilizza uno smartwatch come custodia di ricarica per gli auricolari, giustamente chiamati Huawei Watch Buds.

Per quanto possa sembrare insolito, in realtà potrebbe rivelarsi molto utile. Se non altro è una cosa in meno di cui ricordarsi per la ricarica, e farà anche risparmiare un po' di spazio prezioso in tasca.

All'inizio pensavamo che si trattasse di una sorta di dimostrazione tecnologica che attirava l'attenzione, che avrebbe stupito i visitatori di una fiera come il CES, ma che era destinata a non arrivare mai sugli scaffali dei negozi.

Tuttavia, dopo la pubblicazione del video, Huawei ha ammesso l'esistenza dei suoi Watch Buds. Il marchio ha pubblicato un video teaser sul suo account Weibo che mostra un assaggio dell'orologio prima di promettere un reveal il 2 dicembre 2022.

Purtroppo, questo evento è stato rinviato, secondo quanto riferito, in segno di rispetto per l'ex segretario generale del PCC Jiang Zemin, scomparso il 30 novembre.

Questo significa che dovremo aspettare ancora un po' per saperne di più, ma il teaser ha sicuramente suscitato il nostro interesse.

Al momento possiamo dire che il design ricorda la serie Huawei Watch GT 3, con una corona digitale e una leggera curvatura del display.

C'è una discreta possibilità che questo prodotto arrivi anche in Europa. Notebookcheck riporta che Huawei ha richiesto un marchio europeo per il dispositivo.

Come di consueto per i dispositivi Huawei, è probabile che il lancio avvenga prima in Cina, per poi arrivare in altre regioni qualche mese dopo. Qualunque sia il caso, non vediamo l'ora di saperne di più.

