(Pocket-lint) - Huawei ha presentato un paio di nuovi modelli che si aggiungono alla sua popolare gamma di orologi per il fitness tracking. Questi due modelli sono caratterizzati da materiali di lusso.

C'è il Huawei GT 3 Pro Titanium, un modello da 46,6 mm che viene fornito con una scelta di cinturini in fluoroelastomero, pelle o titanio, e poi il più piccolo Huawei GT 3 Pro Ceramic da 43 mm.

Dal punto di vista del design, i due modelli non si assomigliano affatto, ma presentano tutti gli stessi sensori di fitness tracking e la stessa interfaccia.

Il modello in titanio presenta un design che ricorda il GT 2 Pro lanciato un anno fa, con la sua cassa in titanio e le anse scolpite e angolate.

L'orologio GT 3 Pro Ceramic è però qualcosa di completamente diverso. La cassa e il cinturino sono realizzati in una ceramica nano cristallina.

Come tutti i prodotti tecnologici realizzati con questo materiale, il processo di lavorazione richiede calore, pressione e molto tempo. Il risultato finale è uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a nessun altro.

Tuttavia, gli accenti dorati potrebbero non piacere a tutti. E per coloro che non vogliono un cinturino in ceramica, è disponibile un cinturino in pelle bianca.

Entrambi gli orologi sono dotati di un vetro in cristallo di zaffiro sul display per una finitura durevole e resistente ai graffi, ed entrambi hanno la parte inferiore in ceramica.

Entrambi gli orologi sono resistenti all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP68 e impermeabilità 5ATM. Inoltre, sono i primi orologi Huawei consigliati per le immersioni in apnea, fino a 30 metri di profondità.

Per quanto riguarda la tecnologia dei sensori, tutto si basa sul sistema di sensori TruSeen 5.0+, che incorpora otto fotodiodi e due serie di sorgenti luminose a LED, combinati con l'intelligenza artificiale per garantire un rilevamento della salute estremamente preciso.

Ciò significa monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, capacità di leggere la saturazione di ossigeno nel sangue e monitoraggio del sonno.

Entrambi sono inoltre dotati di oltre 100 modalità di allenamento, con approfondimenti sulla corsa e sul ciclismo, oltre alle nuove modalità golding e free diving.

Come il Watch GT 3, sono dotati dell'allenatore di corsa intelligente che carica al polso un piano di allenamento personalizzato e lo adatta in base alle proprie prestazioni.

Anche dal punto di vista tecnologico sono simili, ma non identici. Ad esempio, entrambi hanno un display AMOLED rotondo con risoluzione 466 x 466, ma il più grande misura 1,43 pollici contro gli 1,32 pollici del più piccolo.

Il modello più grande è anche dotato di una batteria più grande, il che significa una maggiore durata della batteria. In caso di utilizzo generale, il modello più grande può durare 14 giorni tra una ricarica e l'altra, mentre la versione in ceramica arriva a circa 7 giorni.

Entrambi sono dotati di HarmonyOS 2, che supporta Petal Maps per la navigazione turn-by-turn al polso e le risposte intelligenti ai messaggi di testo.

Il prezzo è davvero strabiliante, il che è ottimo per i materiali di alta qualità. La versione in titanio sarà disponibile dal 30 maggio con un prezzo di soli 299 euro. L'edizione in ceramica parte da 429 sterline e sarà disponibile dall'8 giugno.

Scritto da Cam Bunton.