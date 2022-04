Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Huawei ha annunciato via social media che il 28 aprile lancerà in Cina una nuova aggiunta alla sua gamma di smartwatch. E ha dato un'anticipazione di una delle sue caratteristiche principali.

Il nuovo orologio - chiamato Huawei Watch GT 3 Pro - è stato preso in giro su Weibo dall'azienda, insieme a un video che mostra una persona che si immerge nell'oceano, insieme a un grafico di profondità in tempo reale mentre la persona nuota fino alla superficie.

Questo grafico mostra una profondità fino a 30 metri, suggerendo che Huawei potrebbe includere una misurazione accurata della profondità di immersione nel suo prossimo smartwatch.

Altri dettagli, purtroppo, sono scarsi. Nelle precedenti generazioni di orologi (come con il GT 2 Pro e il Watch 3 Pro - per esempio), il modello 'Pro' di solito significa un orologio più corposo, più premium, con capacità di fitness tracking più avanzate e materiali premium per cassa e cinturino.

Ci aspettiamo ancora che questo sia il caso del GT 3 Pro (rispetto al Watch GT 3), e questo di solito significa anche un prezzo più alto.

Huawei ha investito molto nel fitness e nella salute negli ultimi anni, e ha costruito un enorme campus dedicato specificamente alla raccolta di dati e all'analisi di una moltitudine di diversi tipi di allenamento e sport.

Questo - finora - è culminato in orologi da corsa molto capaci e piani di allenamento intelligenti, e l'ultimo teaser per il prossimo orologio suggerisce che Huawei ha una visione per servire gli sport ben oltre la norma.

Scritto da Cam Bunton.