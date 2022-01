Huawei Watch GT Runner è l'orologio da corsa più avanzato dell'azienda

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo notato da tempo nelle nostre recensioni di Huawei Watch di recente quanto siano capaci i dispositivi per i corridori. Con sensori accurati e avanzati, offrono molto per coloro che vogliono usarli a tale scopo. Con l'ultimo orologio, il GT Runner, l'azienda sta sviluppando ulteriormente questo aspetto.

Per molti versi, Watch GT Runner è Watch GT 3 , ma costruito con materiali diversi e con un focus più dedicato alla corsa.

La cassa da 46 mm è impermeabile fino a 5 ATM (50 metri), realizzata in fibra polimerica, è sottile solo 11 mm e pesa solo 38,5 grammi senza cinturino. Sono circa 4 grammi in meno rispetto al GT 3 e quasi 16 grammi in meno rispetto all'Huawei Watch 3 . In altre parole, è progettato per stare al tuo polso e non ti accorgi che è lì.

Nonostante ciò, racchiude ancora una quantità impressionante di tecnologia, incluso l'ultimo sensore ottico TruSeen 5.0 di Huawei nella parte inferiore.

Questo sistema di sensori è dotato di otto diodi di rilevamento della luce in un cerchio attorno all'unità luminosa a LED al centro e ha consentito a Huawei di offrire un monitoraggio della frequenza cardiaca basato sul polso davvero accurato.

Cerca inoltre di offrire il tracciamento GPS più accurato disponibile su qualsiasi smartwatch. Combinando il supporto del posizionamento GNSS dual-band per tutti e cinque i principali sistemi satellitari - inclusi GPS, Glonass e Galileo - con un innovativo design dell'antenna galleggiante, il risultato promesso è un sistema di tracciamento del percorso super preciso e reattivo.

Questo design "antenna galleggiante" vede l'antenna uscire dal corpo principale dell'orologio e scorrere lungo le alette del cinturino dell'orologio, invece di rimanere bloccata all'interno della cassa stessa. Huawei afferma che questo design "riduce significativamente il peso e le interferenze", ma migliora anche la connettività e le prestazioni GPS.

Altri punti salienti dell'hardware includono un luminoso display OLED da 1,43 pollici con un'impressionante risoluzione di 466x466 e una batteria che può durare due settimane tra una ricarica e l'altra. E quando ha bisogno di essere ricaricato, si ricarica comodamente su un disco magnetico wireless o sul retro di un telefono con ricarica wireless inversa.

In combinazione con l'hardware altamente capace, Huawei ha anche sviluppato una serie di metriche e piani diversi rivolti specificamente ai corridori, ma ai corridori di tutte le abilità.

Ha il suo "Running Ability Index" che utilizza cadenza, frequenza cardiaca, andatura e forma per determinare quanto sei bravo come corridore, ma può combinarlo con un piano di corsa dinamico.

Puoi iscriverti a un piano di corsa in Huawei Health che si adatterà e cambierà in base alle tue prestazioni e forma fisica, fornendoti un piano e un programma per aiutarti a raggiungere qualsiasi obiettivo tu abbia. Ci sono piani da 5k, 10k, mezza maratona e maratona, oltre a sessioni individuali di varia difficoltà a cui puoi accedere.

Huawei Watch GT Runner sarà presto in vendita in Europa e costerà 299€. I prezzi e la disponibilità nel Regno Unito non sono stati ancora annunciati.

Scritto da Cam Bunton.