(Pocket-lint) - La società cinese Huawei ha annunciato lo smartwatch Watch D, durante un evento su Twitter il 23 dicembre.

Lo smartwatch Watch D ha un design rettangolare, più simile all'Apple Watch rispetto agli ultimismartwatch Galaxy di Samsung , ma è dotato della capacità non solo di eseguire una lettura ECG, ma anche di misurare la pressione sanguigna.

Finora solo Samsung ha fornito uno smartwatch nello spazio consumer che offre una lettura della pressione sanguigna sul bracciale. Si dice che Apple lo offra su un futuro Apple Watch , ma per ora è una funzione di smartwatch Samsung. La tecnologia di Samsung è approvata dalla FDA e può quindi essere offerta negli Stati Uniti, sebbene attualmente la tecnologia di Huawei sia stata approvata solo dall'equivalente cinese.

L'Huawei Watch D è stato oggetto di una serie di voci prima della sua rivelazione, quindi il suo design non sarà una sorpresa per coloro che seguono la speculazione. Offre una resistenza all'acqua e alla polvere IP68 ed è disponibile nelle opzioni di colore bianco e nero.

Riconoscendo oltre 70 esercizi, Watch D offre funzionalità tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e le funzioni ECG e pressione sanguigna menzionate in precedenza.

Al momento non è chiaro se Huawei Watch D apparirà nel Regno Unito, in Europa o negli Stati Uniti: sospettiamo che quest'ultimo sia improbabile o almeno non con la funzione di pressione sanguigna, anche se sarà in vendita in Cina il 25 dicembre 2021 e costa 2988 Yuan cinesi, che è di circa £ 350 e $ 470.