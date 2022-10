Ora c'è un'app Peloton Wear OS, ma è meglio su Apple Watch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I possessori di attrezzature per il fitness Peloton hanno ora a disposizione una nuova applicazione per orologi Wear OS, ma non è così impressionante come potrebbe sembrare.

Prima le buone notizie. È ora disponibile un'app Peloton per il vostro wearable Wear OS 3, come il Google Pixel Watch. L'app è in grado di rilevare la frequenza cardiaca e quant'altro, come ci si aspetterebbe. È anche possibile utilizzare i dati raccolti dall'indossabile per informare le classi Peloton che si stanno svolgendo sul telefono.

Ma le cose iniziano ad andare male quando ci si rende conto che gli allenamenti devono essere avviati dal telefono, non dall'orologio. E le cose peggiorano ulteriormente quando si scopre che non è possibile collegare l'orologio all'hardware Peloton. All'inizio di quest'anno Peloton ha aggiunto la versione per Apple Watch della sua app, ma per farla funzionare è necessario l'hardware giusto.

Tuttavia, Peloton ha impiegato un po' di tempo per aggiungere questa funzione all'app per Apple Watch, quindi forse prima o poi arriverà anche per gli utenti di Wear OS.

Al momento l'app Peloton per Wear OS è più che altro una cosa a sé stante, ma se per voi va bene così, buongiorno! È possibile scaricare subito l'app Peloton per Wear OS. Il download è gratuito e può essere scaricato da Google Play Store oggi stesso.

Scritto da Oliver Haslam.