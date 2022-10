Il Pixel Watch è un incubo da riparare se si rompe

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Pixel Watch di Google è finalmente arrivato, ma il teardown di iFixit suggerisce di maneggiarlo con i guanti piuttosto che rischiare di romperlo.

È vero che nessuno smartwatch è divertente da riparare. Sono così piccoli e complicati, ma alcuni sono peggiori di altri e il primo sguardo dei tecnici di iFixit all'interno del primo Pixel Watch di Google suggerisce che non è un buon orologio. Non è affatto buono.

Quando ha smontato il Pixel Watch, iFixit ha subito notato che la "corona dall'aspetto economico e lo schermo che si annuncia con una durata discutibile" non hanno suscitato grandi speranze. Le cose non sono migliorate molto nemmeno quando è iniziato il teardown. Il rapporto afferma che è stato difficile raggiungere sia lo schermo che la batteria, aggiungendo che i manuali di riparazione renderebbero questo tipo di operazioni più semplici. Per il momento, almeno, stavano volando alla cieca.

Questo non ha impedito loro di smontare il Pixel Watch, naturalmente, ma non è stato divertente. Sia lo schermo che la batteria hanno richiesto la rimozione di staffe e piccoli contatti, ad esempio. Inoltre, non è stato possibile scollegare il connettore dello schermo senza prima estrarre la batteria. E poi le cose sono peggiorate.

Secondo iFixit, né la corona né il pulsante laterale sono facilmente sostituibili: a quanto pare, si trovano "sullo stesso cavo di una porta di prova che sembra essere attaccata in modo permanente alla cassa". Il risultato? "Ciò significa che non è possibile sostituire gli interruttori bloccati, almeno senza danni collaterali". Non proprio l'ideale.

Tuttavia, ci sono alcuni punti positivi. Il team di iFixit sottolinea che il primo Apple Watch era terribilmente sporco all'interno, quindi c'è da sperare che i futuri Pixel Watch migliorino sotto questo aspetto. Anche in termini di accessibilità del vetro posteriore si riscontrano altri aspetti positivi, con una guarnizione liquida che tiene tutto insieme saldamente ma si apre anche in modo pulito quando necessario. Tutte cose positive.

Il risultato di tutto questo? Non dovrete smontare il vostro Pixel Watch per ripararlo, ma probabilmente lo sapevate già. Ma sembra che nemmeno molti centri di riparazione si divertiranno a farlo.

Scritto da Oliver Haslam.