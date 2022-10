Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Google Pixel Watch è in grado di rilevare le cadute e di avvisare i servizi di emergenza, ma l'azienda ha confermato che non inizierà a farlo prima dei primi mesi del 2023.

Google ha confermato la notizia tramite un documento di supporto, affermando che la funzione arriverà "quest'inverno (estate in Australia)". Inoltre, gli utenti australiani e tedeschi non riceveranno il supporto per la composizione automatica dei numeri di emergenza, per cui dovranno provvedere da soli.

Dato che l'inverno inizia proprio alla fine di dicembre, possiamo supporre che il rilevamento delle cadute sarà attivo nel 2023 - prima della fine di marzo, se il calendario di Google è corretto.

Il rilevamento delle cadute è una funzione che si è già dimostrata in grado di salvare la vita dei possessori di Apple Watch e la sua aggiunta al nuovissimo Google Pixel Watch si rivelerà sicuramente altrettanto vitale. L'indossabile rileva una caduta violenta e avvisa chi lo indossa che, se necessario, può chiamare i servizi di emergenza. La stessa funzione SOS di emergenza può essere attivata anche manualmente premendo cinque volte velocemente la corona.

Il Pixel Watch sarà in vendita il 13 ottobre ed è già disponibile per il pre-ordine. Il prezzo parte da 379 dollari / 349 dollari / 379 euro, con tre colori disponibili (nero opaco, oro e argento) e un'unica cassa da 41 mm.

L'orologio è dotato di un display rotondo e Google promette una durata della batteria di circa 24 ore per carica. Non sembra molto, quindi assicuratevi che l'orologio sia carico se pensate di fare una caduta violenta mentre lo indossate.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.