Pixel Watch punta a offrire il meglio di Google e il meglio di Fitbit

(Pocket-lint) - Il Google Pixel Watch è ora ufficiale: Google ha presentato il dispositivo in occasione dell'evento Made by Google. Il lancio è stato preceduto da un'anticipazione al Google I/O 2022, seguita da numerose informazioni aggiuntive da parte dell'azienda.

Il Pixel Watch è una mossa importante per Google. È la prima incursione negli orologi della linea Pixel di Google, guidata dall'idea che Google l'abbia progettato e costruito. Tuttavia, la cronologia degli indossabili in cui Google è stata coinvolta è piuttosto ricca.

Nel 2017 ha collaborato con LG per dare vita all'LG Watch Sport e all'LG Watch Style e, più di recente, ha collaborato con Samsung per WearOS 3, che è stato lanciato sul Samsung Galaxy Watch 4.

Forse non è una sorpresa che ci sia ancora una certa somiglianza tra il Pixel Watch e l'LG Watch Style, con Google che ha optato per un design rotondo con una corona su un lato - non possiamo fare a meno di pensare che il Pixel Watch sembri un'evoluzione di quel vecchio dispositivo.

L'orologio Pixel utilizza un vetro Gorilla Glass 3D a cupola, progettato per avere un aspetto morbido e senza interruzioni, quasi come un sassolino perfetto al polso. La metalleria è interamente in acciaio inossidabile, mentre i cinturini hanno un design di aggancio intelligente, ispirato più all'Apple Watch che a qualsiasi orologio convenzionale.

Al momento del lancio saranno disponibili sette diversi modelli: bande attive, pelle, metallo e tessuti. L'orologio stesso sarà disponibile nei colori nero, argento o oro.

L'orologio sarà dotato di sensori - GPS, frequenza cardiaca, ECG, accelerometro e così via - e Google sostiene che sarà molto preciso per il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno. Ci saranno anche versioni Wi-Fi e LTE, per rimanere sempre connessi.

È alimentato dal chip Exynos 9110 del 2018, mentre Google ha sottolineato che il co-processore Cortex M33 sul system-on-chip gestirà cose come le funzioni di fitness per consentire una lunga durata senza scaricare la batteria.

Google afferma che il Pixel Watch è un'espressione stock di WearOS 3.5, ma ci sarà una serie di funzioni esclusive del Pixel Watch che non fanno parte del software di base disponibile su altri dispositivi.

Ciò consentirà una notevole personalizzazione del quadrante dell'orologio - con 18 famiglie di quadranti unici che non si trovano altrove - mentre la grande novità è che il Pixel Watch integrerà anche Fitbit.

Il Pixel Watch diventa di fatto il dispositivo di punta di Fitbit, offrendo una perfetta integrazione nell'esperienza Fitbit e dichiarando di essere il dispositivo Fitbit più avanzato.

Non solo coprirà l'esperienza sportiva, ma integrerà anche il monitoraggio del sonno, consentendo di ottenere un rapporto di "prontezza giornaliera" un po' come la Body Battery di Garmin.

Naturalmente è prevista una perfetta integrazione con l'esperienza di Google, per cui sarà possibile accedere a elementi come la navigazione di Google Maps, l'Assistente Google, Google Wallet per i pagamenti tramite NFC, l'accesso a Google Home e una gamma completa di app Wear OS, come Spotify e Strava.

Sarà inoltre possibile effettuare e ricevere chiamate, con un passaggio continuo tra l'orologio e il telefono.

Per i possessori di telefoni Pixel c'è anche un divertente extra: il Pixel Watch può essere utilizzato come otturatore remoto della fotocamera.

Il Google Pixel Watch sarà lanciato nel Regno Unito, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone e Taiwan.

Costerà 339 sterline per la versione Wi-Fi o 379 sterline per la versione LTE. I preordini saranno aperti immediatamente e la disponibilità sarà più ampia a partire dal 13 ottobre.

Scritto da Chris Hall.