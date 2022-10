Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Anche se l'ultimo evento di presentazione dei prodotti di Google è imminente, con il lancio ufficiale dei Pixel 7, 7 Pro e Pixel Watch previsto per giovedì prossimo, non significa che nel frattempo le voci di corridoio siano tranquille. Infatti, due delle più grandi fughe di notizie sono appena apparse online, entrambe relative all'orologio.

Il Pixel Watch non è esattamente un segreto - l'azienda stessa ha pubblicato dei video teaser in vista del suo debutto durante Made by Google - ma dubitiamo che ci sia ancora molto da mostrare durante l'evento.

Steve Hemmerstoffer, altrimenti noto come @OnLeaks, ha pubblicato su SlashLeaks una serie di immagini del primo dispositivo Wear OS di Google, mostrando praticamente tutti i colori e le opzioni di fascia.

Ho appena messo le mani su un mucchio di materiale promozionale del #Google #PixelWatch che mostra per la prima volta tutte le opzioni di colore e i cinturini. Sono stati rivelati anche alcuni dettagli...@Slashleaks https://t.co/HzbWeGGSKP pic.twitter.com/N0uiKaKXo0- Steve H.McFly (@OnLeaks) 1 ottobre 2022

Si tratta di presunti materiali di marketing, accanto ai quali il leaker ha rivelato alcuni dettagli. L'orologio sarà resistente all'acqua fino a 50 metri, sostiene l'autore, avrà un vetro Corning Gorilla Glass sulla parte frontale e sarà dotato di sensori per il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e dell'ECG. Verrà inoltre fornito con sei mesi di Fitbit Premium gratuito.

Fitbit è menzionato anche nella seconda importante fuga di notizie emersa. Il leaker di Twitter @_snoopytech_ ha pubblicato nel fine settimana una presunta pubblicità ufficiale del dispositivo.

L'articolo rivela alcuni altri dettagli chiave, tra cui un'ulteriore opzione di fascia che arriverà dopo il lancio, una fascia in metallo.

Sarà possibile rispondere alle chiamate al polso e le indicazioni stradali funzioneranno indipendentemente dal telefono (sulla versione LTE, presumiamo).

Lo scopriremo con certezza tra qualche giorno.

Scritto da Rik Henderson.