(Pocket-lint) - È apparsa online una foto hands-on della scatola di vendita al dettaglio del Google Pixel Watch.

Scattata presumibilmente all'interno di un "centro di distribuzione", dimostra che il dispositivo potrebbe essere disponibile prima di quanto ci si aspetti. È stato suggerito che i preordini saranno aperti nel momento in cui l'evento Made by Google terminerà il 6 ottobre, ma questa scoperta suggerisce che il dispositivo sarà effettivamente in vendita immediatamente.

Pubblicata originariamente dall'utente di Reddit @xXavi3rx e poi twittata da Ian Zelbo, l'immagine conferma anche qualcosa che in precedenza era solo un'indiscrezione: il Pixel Watch avrà alcune funzioni di monitoraggio della salute di Fitbit.

Qualcuno ha trovato un Pixel Watch da Target pic.twitter.com/QpjfhyLUBQ- Ian Zelbo (@ianzelbo) 26 settembre 2022

A parte questo, non c'è molto altro da capire. Dopotutto, Google stessa ha rilasciato immagini e video ufficiali del suo primo smartwatch interno da quasi tutte le angolazioni.

Abbiamo anche appreso quello che crediamo sarà il suo prezzo negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito,Google farà pagare 350 dollari per la versione Wi-Fi del Pixel Watch, mentre l'edizione LTE sarà disponibile a 400 dollari.

Le opzioni di colore saranno nero/ossidiana, oro/nocciola e argento/gesso. Il design sarà lo stesso a prescindere dal modello.

