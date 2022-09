Il prezzo di Google Pixel Watch è trapelato insieme alle opzioni di colore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Lo smartwatch fatto in casa da Google è rimasto nel regno delle voci e delle speculazioni fino a quando l'azienda stessa non ne ha parlato alla conferenza annuale I/O all'inizio dell'anno.

Anche se non abbiamo scoperto tutto sull'orologio, abbiamo avuto un assaggio abbastanza approfondito da sapere almeno quali caratteristiche avrà e che aspetto avrà.

Ora, grazie a una nuova fuga di notizie, sappiamo anche quale sarà il prezzo.

Secondo quanto riportato da 9to5Google - con informazioni provenienti da fonti di vendita al dettaglio - l'orologio costerà negli Stati Uniti 349,99 dollari per il modello Wi-Fi/Bluetooth e 399,99 dollari per la versione cellulare/LTE.

Ogni modello sarà disponibile anche in tre varianti di colore. Entrambi saranno disponibili con cassa nera e cinturino in ossidiana e con cassa in oro e cinturino in nocciola. Entrambi saranno disponibili anche con una versione con cassa argentata, ma con un cinturino color gesso sul modello Wi-Fi/Bluetooth e un cinturino color carbone/grigio sul modello LTE.

Queste, ovviamente, sono solo le configurazioni standard che verranno offerte dai rivenditori. Si prevede che Google lancerà una serie di stili e colori di cinturini aggiuntivi, proprio come la maggior parte degli altri produttori di smartwatch.

Con questi prezzi, tuttavia, si pone come concorrente del più affermato Galaxy Watch 5, che negli Stati Uniti è effettivamente più economico di quanto si prevede per il Pixel Watch.

Google si affiderà quindi al fascino del "Pixel Watch", al suo esclusivo design rotondo e alle sue caratteristiche software per sfidare gli altri concorrenti di prezzo simile e più economici.

