Wear OS potrebbe presto ottenere la migliore caratteristica di Google Fast Pair

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google sta preparando un aggiornamento di Wear OS che consentirà agli smartwatch alimentati da Google di sfruttare la più grande comodità di Fast Pair: il collegamento alle cuffie già accoppiate al telefono Android.

Un changelog pubblicato da Google e scoperto da 9to5Google.com recita come segue:

"[Wear OS] Fast Pair su Wear OS consente di scoprire e collegare agli indossabili le cuffie precedentemente accoppiate.[5]

- [5] Disponibile attraverso i servizi Google Play v22.24 aggiornato il 24/06/2022".

Come gli AirPods di Apple con l'iPhone, la funzionalità Fast Pair non solo consente di accoppiare rapidamente e facilmente le cuffie compatibili dal telefono, ma le salva anche nel proprio account Google e le rende accessibili da altri dispositivi Android senza doverle accoppiare nuovamente.

Con l'arrivo di questa funzionalità sugli smartwatch Wear OS, quando si accoppiano delle cuffie al telefono Android, queste verranno registrate nel proprio account e saranno immediatamente disponibili per la connessione dall'orologio Wear OS. Non sarà necessario seguire alcun processo complicato per accoppiare gli auricolari all'orologio.

La funzione Fast Pair è stata sviluppata e migliorata da Google nel corso degli ultimi due anni e non si tratta solo di una funzione per accoppiare rapidamente le cuffie ai dispositivi.

È stata integrata anche negli indossabili per facilitarne l'accoppiamento con il telefono Android e consente di trovare i dispositivi smarriti utilizzando il servizio Trova il mio dispositivo di Google attraverso Google Search.

Google ha inoltre sviluppato il servizio in modo che funzioni su dispositivi Android/Google TV, Chromebook e persino sui dispositivi smarthome abilitati a Matter, rendendo la connessione e l'accesso ai dispositivi IoT intelligenti e agli indossabili più comodi che mai.

Scritto da Cam Bunton.