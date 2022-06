Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google offrirà almeno sette diversi tipi di cinturini al lancio del Pixel Watch.

Oltre al modello in silicone mostrato durante il keynote I/O, si pensa che Google stia lavorando a diversi modelli di cinturini per il prossimo smartwatch.

Secondo il rapporto, vedremo due tipi di cinturini in pelle, un braccialetto a maglie, un cinturino in tessuto e un cinturino in silicone. Ricordando l'Apple Watch, Google offrirà anche un braccialetto in stile milanese e una fascia elastica simile al Solo Loop di Apple.

Non è ancora chiaro se tutti questi modelli verranno lanciati nel corso dell'anno, né se si tratterà di accessori di proprietà di Google o realizzati da terzi. Tuttavia, sembra che i cinturini di fascia alta (come quello milanese) saranno disponibili negli stessi colori delle casse dell'orologio: argento, nero e oro.

Naturalmente i dettagli del Pixel Watch sono ancora sconosciuti, ma il teaser condiviso (mostrato sopra) illustrava almeno come gli utenti possano cambiare i cinturini dello smartwatch.

Sebbene non sia del tutto chiaro e sembri leggermente più complicato di quello disponibile su un dispositivo rivale come l'Apple Watch, i cinturini sembrano scorrere in un connettore prima che la cassa dell'orologio debba essere inclinata e bloccata in posizione.

In ogni caso, il potenziale di decine di combinazioni di casse e cinturini sul dispositivo è certamente intrigante e, a nostro avviso, è una mossa essenziale se Google vuole provare seriamente a intaccare la quota di mercato di Apple.

Naturalmente, un altro fattore che incide sull'adozione di cinturini multipli da parte degli utenti è la possibilità che Google modifichi il meccanismo o le dimensioni del cinturino tra una generazione e l'altra dello smartwatch. Tuttavia, questo è un problema per un altro giorno.

Per ora, terremo gli occhi aperti per ulteriori dettagli sul Pixel Watch.

Scritto da Conor Allison.