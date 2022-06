La batteria del Google Pixel Watch durerà solo un giorno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'imminente smartwatch di Google ha suscitato molto clamore, ma WearOS è sempre stato un problema di batteria e non sembra che la situazione sia destinata a cambiare a breve.

9to5Google riporta che il Pixel Watch avrà una batteria da poco meno di 300 mAh. Per avere un'idea del contesto, questo valore si colloca proprio tra il Galaxy Watch 4 e il Fossil Gen 6.

Secondo il rapporto, questa batteria permetterà al Pixel Watch di durare fino a un giorno per carica, non diversamente dagli altri orologi Wear OS che abbiamo testato.

È una notizia deludente, perché questa è senza dubbio la principale debolezza della piattaforma Wear OS e molti speravano che il rilascio da parte di Google di un prodotto di prima scelta avrebbe cambiato la situazione.

Si dice anche che il Pixel Watch non si ricaricherà particolarmente velocemente. Si stima che sia simile al Galaxy Watch 4, che impiega circa 110 minuti per ricaricarsi.

Questa velocità non è neanche lontanamente paragonabile a quella dell'Apple Watch, che raggiunge l'80% in 45 minuti, o del Fossil Gen 6, che impiega circa mezz'ora per fare lo stesso.

Quindi, per quanto riguarda le prestazioni della batteria, si tratta di notizie deludenti su tutti i fronti ma, naturalmente, in questa fase si tratta solo di voci. Speriamo di vedere dei miglioramenti prima del lancio ufficiale.

C'è anche la possibilità che queste stime siano prudenti, ma non ci aspettiamo un miracoloso smartwatch Wear OS che duri più giorni.

