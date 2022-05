Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'imminente Pixel Watch di Google è destinato a far progredire Wear OS con specifiche che nessuno smartwatch con sistema operativo è ancora riuscito a eguagliare, secondo quanto riportato da nuovi rapporti.

Sebbene non sia stato reso noto l'esatto quantitativo di RAM che l'orologio conterrà, 9to5Google riporta che si tratterà di un upgrade rispetto agli 1,5 GB che equipaggiano smartwatch come il Samsung Galaxy Watch 4.

Anche se 2 GB di RAM non sembrerebbero molti per uno smartphone, nel mondo degli orologi sarebbero una quantità piuttosto consistente.

Inoltre, a quanto pare l'orologio utilizzerà l'Exynos 9110, un chipset costruito da Samsung, piuttosto che una versione ridotta della piattaforma Tensor di Google. L'orologio avrà un co-processore per gestire le attività in background, come alcuni dei suoi rilevamenti.

Infine, il rapporto indica che l'orologio avrà una generosa memoria a bordo di 32 GB per l'archiviazione di brani e applicazioni, cosa che sarà di grande aiuto per coloro che desiderano ascoltare la musica senza dover ricorrere al telefono o al segnale completo per lo streaming.

Per avere conferma dell'esattezza di queste specifiche ci vorrà ancora un po' di tempo: al momento si tratta solo di indiscrezioni, che potrebbero essere smentite quando Google entrerà nei dettagli dell'orologio nel corso dell'anno.

Scritto da Max Freeman-Mills.