Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha presentato ufficialmente il Pixel Watch, il primo smartwatch dell'azienda.

L'annuncio segue anni di speculazioni riguardanti l'indossabile a marchio Google, con un sacco di fughe di notizie recenti che accennano al design, alle specifiche e alle caratteristiche del dispositivo.

Ora, è finalmente qui, con un quadrante circolare, un'esperienza di monitoraggio della salute alimentata da Fitbit e la suite completa di applicazioni Google, come Maps, Wallet, Home e Assistant.

Naturalmente, il software è guidato dall'ultima versione di Wear OS di Google, che è stato rinnovato l'anno scorso e rilasciato per la prima volta sul Samsung Galaxy Watch 4.

Google indica che lo smartwatch sarà in vendita nell'autunno 2022, anche se non è ancora chiaro quanto costerà.

Google

Ci sono anche un sacco di altri dettagli che Google non ha chiarito durante l'annuncio I/O, come ad esempio se l'orologio sarà solo per Android e chiuso agli utenti iOS, se saranno disponibili più finiture, e quanto tempo possiamo aspettarci che duri da una singola carica.

Tuttavia, ci aspettiamo che altri dettagli emergano nelle prossime settimane e mesi, quindi rimanete sintonizzati.

Scritto da Conor Allison. Modifica di Chris Hall.