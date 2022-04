Google Pixel Watch potrebbe arrivare in tre modelli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo smartwatch a marchio Pixel di Google è stato vociferato per anni, ma la speculazione è aumentata significativamente di recente, con non solo immagini del mondo reale del dispositivo che appaiono, ma anche foto del Pixel Watch su un polso che emerge.

L'ultimo rapporto che circonda il Pixel Watch arriva sotto forma di certificazione Bluetooth - qualcosa che tutti i dispositivi che offrono Bluetooth devono passare prima del lancio.

L'elenco è apparso su Bluetooth Special Interest Group (SIG) e si riferisce a un dispositivo chiamato BT Wearable Design-Controller Subsystem, che si pensa sia il Pixel Watch. L'elenco menziona tre modelli - GWT9R, GBZ4S e GQF4C - anche se non è attualmente chiaro se questi tre modelli sono semplicemente diverse bande cellulari per esempio, o se si riferiscono a diversi modelli con diverse caratteristiche e dimensioni.

In termini di certificazioni, Google ha anche recentemente presentato il nome Pixel Watch al US Patent and Trademark Office, quindi le prove per lo smartwatch stanno certamente aumentando. Mentre nulla di ufficiale è stato ancora detto, ci si aspetta che il Google Pixel Watch potrebbe vedere un annuncio al Google I/O, che prende il via l'11 maggio.

Sulla base delle immagini trapelate del dispositivo, il Pixel Watch sarà caratterizzato da un design rotondo e minimalista con un sensore di frequenza cardiaca sul retro e una corona al centro del bordo destro. Si prevede che esegua il software Wear OS 3, sviluppato da Google e Samsung. Puoi leggere tutte le voci sul Pixel Watch nella nostra rubrica separata.

Scritto da Britta O'Boyle.