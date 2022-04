Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se avete bisogno di ulteriori prove che Google potrebbe annunciare uno smartwatch a I/O il mese prossimo, il Pixel Watch è trapelato di nuovo online. Le immagini dell'indossabile sono emerse per la prima volta due giorni fa.

Nelle ultime fotografie del mondo reale, dall'utente Reddit tagtech414, si può vedere il Pixel Watch al polso di qualcuno. Questo stesso Redditor ha condiviso la precedente serie di immagini leak (via 9to5Google). In quelle, si può vedere il retro dell'orologio - anche senza un cinturino attaccato. Il dispositivo non è mai raffigurato avviato, ma si ha un'idea del suo design e delle sue dimensioni in tutte le immagini.

Il Redditor ha detto che il cinturino è "una specie di dolore da attaccare la prima volta". Si tratta di un cinturino da 20m che è "un silicone morbido con una buona flessibilità e non sembra mostrare troppo male le impronte digitali/olio". A parte il cinturino, il Redditor ha elogiato l'orologio e il suo livello di comfort, dicendo che "sembra che non sia nemmeno lì" e che la "corona non spunta nella parte posteriore della mia mano quando piego il polso all'indietro o scrivo".

Tenete a mente che il Redditor tagtech414 ha affermato nei suoi post su Reddit che un amico ha trovato l'orologio in un bar e glielo ha dato. Il cinturino e l'orologio erano "confezionati separatamente" e l'amico "ha dimenticato di portarli".

Per altre immagini del Pixel Watch, vedi la galleria Imgur del Redditor.

Google deve ancora annunciare ufficialmente (o dare un nome) al Pixel Watch, ma è stato vociferato per anni ed è attualmente previsto il suo debutto al Google I/O di maggio (quando Google probabilmente annuncerà anche Android 13).

Scritto da Maggie Tillman.