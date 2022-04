Il Pixel Watch di Google rompe la copertura in foto del mondo reale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un campione di pre-produzione di quello che si pensa essere il prossimo Pixel Watch di Google è stato lasciato in un ristorante, trovando la sua strada nel mondo reale per tutti da vedere.

In una mossa che ricorda quella di quando l'iPhone 4 è stato lasciato in un bar nel 2010, la scoperta del Pixel Watch ha fatto scuotere molte lingue.

Prima di tutto, l'hardware sembra essere lo stesso delle immagini precedentemente trapelate e condivise nel 2021. Si tratta di un orologio rotondo con un elegante design minimalista, con una corona sul lato destro.

Sembra avere un vetro a cupola ed è un design senza lunetta. Con questo vogliamo dire che non c'è un involucro ingombrante o una lunetta tradizionale dell'orologio - ma c'è ancora un leggero bordo intorno all'area visibile dello schermo. In questo senso, è molto simile all'Apple Watch, ma rotondo.

L'altro dettaglio interessante è che sembra utilizzare cinghie proprietarie che si agganciano al lato della cassa, di nuovo come l'Apple Watch. Questo suggerisce che è improbabile che sia compatibile con i cinturini convenzionali - Google probabilmente vuole vendere una gamma di cinturini in diversi colori e materiali.

Accanto alla corona sembrano esserci altri due pulsanti che potrebbero abilitare la navigazione o altri controlli, salvandoti dall'uso del touch per tutto.

In uno degli alloggiamenti del cinturino sembra esserci un set di pogo pins. Si tratta di una serie di quattro pin, simile a quella usata da Garmin. Al momento non è chiaro cosa facciano: Android Central suggerisce che questi potrebbero essere parte del prototipo che non appaiono mai sul modello al dettaglio - ma allo stesso modo, questa potrebbe essere un'opzione di connessione fisica per la ricarica, forse come backup.

Si presume che l'orologio utilizzerà la ricarica wireless, molto probabilmente tramite un caricatore magnetico che si attacca alla parte posteriore dell'orologio. Il leaker originale del dispositivo ha iniziato un thread su Reddit che suggerisce che c'è uno sfarfallio di attività quando un caricabatterie Qi è posto sul retro, ma non sono stati in grado di caricarlo.

Gli slot per il microfono e l'altoparlante possono essere visti sul corpo dell'orologio e ci aspettiamo che Google Assistant giochi un ruolo importante nell'uso dell'orologio - come per altri dispositivi WearOS.

Parlando del sistema operativo - dato che la batteria dell'orologio è ormai scarica e non c'è modo di caricarla, non ci sono dettagli sulla parte funzionante del dispositivo. C'è un'immagine che mostra un logo "G" di Google, ma è stato riferito che non aveva alcun sistema operativo, quindi potrebbe benissimo essere solo un campione hardware.

Si presume che il sistema operativo sarà WearOS 3, simile al Samsung Galaxy Watch 4.

Il sensore di frequenza cardiaca può essere visto chiaramente sul retro dell'orologio e il leaker originale dice che si tratta di una costruzione premium, chiaramente progettata per competere con l'Apple Watch. Hanno anche fornito un'immagine via Reddit che mostra i dispositivi fianco a fianco.

Nelle ultime due settimane siamo passati da una posizione abbastanza incerta sul Pixel Watch ad una in cui sembra che stia per essere lanciato. Ci aspettiamo che venga rivelato al Google I/O di maggio 2022 - e sospettiamo che ci saranno molte altre fughe di notizie.

Clicca sul link della fonte per altre immagini.

Scritto da Chris Hall.