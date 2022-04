Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il primo smartwatch in-house di Google sembra aver ricevuto un nome - uno che è circolato nei rapporti dei media per anni.

Un nuovo marchio depositato presso lo US Patent and Trademark Office ha rivelato che il primo smartwatch di Google sarà chiamato Pixel Watch. Con il deposito, avvistato per la prima volta da 9to5Google, Google intende far registrare la frase "Pixel Watch" per smartwatch e accessori smartwatch: "La registrazione del marchio Pixel watch è destinata a coprire le categorie di smartwatch; custodie adattate per contenere smartwatch; computer indossabili in natura di smartwatch; cinturini per smartwatch; bande per smartwatch", si legge nel deposito.

I media hanno fatto riferimento al primo smartwatch "Made by Google" come il Pixel Watch per diversi anni. Google dovrebbe anche svelare o prendere in giro il Pixel Watch al Google I/O il mese prossimo, forse anche evidenziando una sorta di integrazione Fitbit con Wear OS 3. Lo smartwatch si dice che costerà più di un Fitbit e potrebbe anche rivaleggiare direttamente con l'Apple Watch.

Alcune immagini del Pixel Watch (sopra) sono apparse anche online, mostrando un design premium con un volto circolare, cornici sottili e lisce, e una corona.

Pocket-lint ha un'intera guida sulle voci del Pixel Watch qui. Abbiamo anche un pezzo sul Google I/O, approfondendo tutto ciò che ci si può aspettare e anche quando e come guardare il keynote del primo giorno online.

