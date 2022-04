Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il tanto atteso Pixel Watch di Google ha rotto ancora una volta la copertura, questa volta sotto forma di un'immagine frontale.

Dopo essere trapelato in forma di rendering alcune volte negli ultimi mesi, l'immagine sembra confermare che i rendering e le immagini precedenti sono stati più o meno accurati.

L'immagine mostra le curve del vetro bombato e arrotondato che si dice siederà sulla parte superiore del display. Mostra anche il logo Fitbit in una delle complicazioni sotto l'ora visualizzata.

Il design lo aiuterebbe certamente a distinguersi dai soliti orologi Wear OS, soprattutto perché ha solo un pulsante fisico/corona sul bordo destro. L'immagine è stata condivisa per la prima volta dal prolifico (e solitamente preciso) Evan Blass di 91Mobiles.

Anche se colpisce, ci preoccupiamo che avere un pulsante posizionato centralmente potrebbe essere un po' troppo facile da premere accidentalmente con il dorso della mano, ed è una delle ragioni per cui molti altri produttori mettono i loro più in alto / in basso sul bordo.

Con l'icona Fitbit che appare, si ribadisce anche il piano di Google di integrare l'esperienza dei dati di fitness del suo sub-brand e usarla nel suo primo smartwatch fatto in casa per offrire un monitoraggio completo di fitness e salute.

Con questa fuga di notizie che appare ora, insieme a ulteriori notizie da 9to5Google che il Google Store online è stato ridisegnato per fare spazio al nuovo smartwatch, indica che l'azienda sta progettando di lanciare presto questo dispositivo.

Le voci hanno indicato che potremmo vederlo durante l'I/O 2022 di quest'anno, con un lancio al dettaglio previsto per la fine dell'anno.

Scritto da Cam Bunton.