Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice da tempo che Google stia lavorando su uno smartwatch con marchio Pixel e mentre c'era qualche dubbio sul lancio del dispositivo, l'ultimo rapporto suggerisce che potremmo vederlo presto preso in giro.

Il leaker Jon Prosser, che non ha il track record più accurato dei leaker, ha twittato la sua comprensione del programma di lancio di Pixel Watch. Secondo Prosser, Pixel Watch sarà presentato alla conferenza degli sviluppatori I/O di Google a maggio insieme all'annuncio di Google Pixel 6a , prima di essere lanciato correttamente a ottobre con Pixel 7 e Pixel 7 Pro .

Google I/O '22



Da quanto ho capito, Google annuncerà ufficialmente il Pixel 6a + "prendendo in giro" il Pixel Watch.



Il lancio di Pixel 6a (nella maggior parte dei mercati) è stato spostato al 28 luglio.



Pixel Watch sarà annunciato ufficialmente e lanciato con Pixel 7 e 7 Pro a ottobre. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR — Jon Prosser (@jon_prosser) 24 marzo 2022

Sebbene Prosser non fornisca alcuna prova per la sua previsione, avrebbe senso per Google prendere in giro Pixel Watch durante la conferenza degli sviluppatori di Google I/O in quanto darebbe agli sviluppatori alcuni mesi per creare app per il dispositivo prima del suo lancio.

Apple fa in modo simile con la sua conferenza degli sviluppatori del WWDC a giugno, dando un'idea di cosa aspettarsi dal suo software diversi mesi prima che diventi pubblicamente disponibile, offrendo agli sviluppatori il tempo di fare ciò che devono fare per renderlo una buona esperienza nel tempo il lancio arriva.

Al momento non ci sono parole ufficiali sul fatto che Prosser sia corretto e vedremo apparire brevemente Google Pixel Watch a maggio, ma puoi leggere tutte le voci a riguardo finora nella nostra funzione di riepilogo . Google I/O si svolge dall'11 al 12 maggio 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.