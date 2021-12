Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Da tempo si vociferava di uno smartwatch a marchio Google - nessun gioco di parole - ma deve ancora concretizzarsi nonostante la piattaforma Wear OS esegua numerosi smartwatch di terze parti e Google abbia lanciato l'aggiornamento del software Wear OS 3 con Samsung.

Ecco tutto ciò che è stato affermato finora riguardo al Pixel Watch. Verrà mai lanciato?

Al momento, non sappiamo quando/se uscirà il Google Pixel Watch e quanto costerà. Si dice da così tanto tempo che abbiamo quasi perso la speranza.

La conferenza degli sviluppatori I/O di Google si è tenuta a maggio 2021, anche se mentre ha annunciato una revisione completa della piattaforma Wear OS, non è stato rivelato alcun Pixel Watch. Non è stato inoltre menzionato durante l'evento di ottobre 2021, in cui sono stati rivelati i dispositivi Pixel 6. Ciò non ha impedito che le voci continuassero ad apparire, quindi è ancora sulle carte in base ai rapporti.

Forse 2022

Come accennato, da un po' di tempo si vocifera del Google Pixel Watch. Al momento non ci sono voci concrete che suggeriscano quando potrebbe essere lanciato lo smartwatch, anche se è stato dichiarato il 2022.

Quando nel 2022 deve ancora essere dettagliato, anche se manterremo questa funzione aggiornata se verranno fuori delle date.

Premium

Possibilmente circolare

Alcune immagini del Pixel Watch sono apparse online alcune volte, mostrando un design premium con un quadrante circolare, cornici sottili e lisce e una corona sul lato destro.

Tuttavia, è molto probabile che questo non sia il design finale del dispositivo, quindi vale la pena non sperare ancora in alto. Tuttavia, ci aspettiamo un dispositivo premium se dovesse apparire il Pixel Watch.

Probabilmente indossa il sistema operativo

Probabili funzionalità Fitbit

Ci aspetteremmo che Pixel Watch funzioni sul software Wear OS 3, sviluppato da Google e Samsung come combinazione delle migliori funzionalità di Wear OS e Tizen OS . Ci aspetteremmo anche che il software o le funzionalità Fitbit svolgano un ruolo nell'orologio, magari offrendo l'eccellente monitoraggio del sonno di Fitbit, ad esempio.

Le voci suggeriscono che il monitoraggio della forma fisica di base sarà integrato, come il monitoraggio della frequenza cardiaca e il conteggio dei passi, anche se non saremmo sorpresi di vedere anche funzionalità un po' più avanzate. La concorrenza in questo campo è dura, con l'Apple Watch e gli ultimi smartwatch di Samsung che offrono molte funzioni per la salute, quindi avrebbe senso che anche Pixel Watch lo facesse.

Materiali solidi

Design premium

Probabilmente faccia tonda

Qualcomm Snapdragon Wear 3100

4 GB di RAM

512 MB di spazio di archiviazione

Batteria da 300 mAh o superiore

Monitoraggio risorse umane

GPS

Impermeabilizzazione

4G LTE possibile

Indossa OS 3

Integrazione Fitbit

Ecco tutto ciò che abbiamo sentito finora sul Google Pixel Watch.

9to5Google ha scoperto varie stringhe di codice che suggeriscono che Pixel Watch presenterà l'Assistente Google di nuova generazione e potrebbe essere alimentato da Exynos.

Jon Prosser ha condiviso alcune presunte immagini di marketing del Pixel Watch, che mostrano un design circolare.

Secondo un report di Insider , Google starebbe lavorando su uno smartwatch. Internamente ha il nome in codice Rohan ed è in fase di elaborazione dal gruppo hardware Pixel di Google, che è separato da Fitbit.

Dovrebbe costare più di un Fitbit, in competizione diretta con l'Apple Watch. Si dice anche che abbia funzionalità di base per il monitoraggio del fitness, come il conteggio dei passi e un cardiofrequenzimetro e potrebbe avere l'integrazione Fitbit in Wear OS, grazie a uno sforzo chiamato Nightlight.

Il leaker Max Weinbach ha affermato su Twitter che mentre gli era stato detto che Pixel Watch sarebbe arrivato circa sei mesi fa, ma potrebbe essere ritardato a causa della carenza di chip, presume che sia stato ritardato e non è sicuro che verrà rivelato con il Pixel 6 acceso 19 ottobre o il prossimo anno.

Pixel Watch è stato probabilmente ritardato tra l'altro



Come 6 mesi fa mi è stato detto che sarebbe arrivato, ma potrebbe essere ritardato in base alla disponibilità del chip. Presumo che stia ritardando a causa dei chip. Potrebbe essere annunciato la prossima settimana con un rilascio successivo, potrebbe essere annunciato l'anno prossimo. Chissà. — Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 ottobre 2021

Max Weinbach ha rivelato alcuni dettagli su Pixel 5a 5G, Pixel 6 e 6 Pro in un podcast. Ha anche affermato che Google Watch sarebbe stato rivelato nell'ottobre 2021 insieme ai dispositivi Pixel.

Google ha annunciato un sistema operativo Wear riprogettato in collaborazione con Samsung e Fitbit.

Jon Prosser ha rivelato l'apparente design del Pixel Watch di cui si parla da tempo in un video. Ha un quadrante circolare, un design senza lunetta e una corona fisica. Si dice che abbia il nome in codice Rohan e che i rendering siano stati creati sulla base di immagini fornite da una fonte.

Google ha depositato un brevetto presso l'Ufficio brevetti degli Stati Uniti nel maggio 2020 che suggerisce che la società sta lavorando per portare i gesti delle mani su uno smartwatch.

Un nuovo rapporto su Business Insider ha affermato che Google ha annullato i piani per il lancio di un Pixel Watch all'ultimo minuto perché il capo dell'hardware di Google, Rick Osterloh, all'epoca era dell'opinione che "non sembrava quello che apparteneva alla famiglia Pixel. "

Il rapporto afferma anche che un ex dipendente ha affermato che anche la sincronizzazione tra lo smartphone Pixel e lo smartwatch "non ha funzionato alla grande", creando un altro motivo per annullare il lancio. C'erano timori che con questo e lo smartwatch non proprio a posto, "...farebbe crollare il nome del marchio hardware di Google".

Invece di uccidere completamente gli orologi, si dice che Google abbia deciso di non lanciarli con il proprio marchio come originariamente previsto, e invece li ha lanciati con LG nell'LG Watch Sport e LG Watch Style.

Il rapporto aggiunge che mentre ci sono ancora voci che Google sta lavorando sul proprio smartwatch con marchio, fonti affermano che non ci sarà il lancio di smartwatch insieme a Pixel 4 e Pixel 4 XL al suo evento del 15 ottobre.

È stato approvato un brevetto depositato da Google chiamato 'Camera Watch'. Il brevetto mostra un orologio con un quadrante rotondo e una fotocamera incorporata, anche se non è chiaro dal brevetto se la fotocamera sia un modello perforato o sotto il display.

Non ci sono pulsanti sugli schizzi di design, il che suggerisce che Pixel Watch potrebbe presentare una qualche forma di lunetta girevole o touch.

Un brevetto recentemente approvato rivela che Google ha lavorato su diversi meccanismi di cinturini per orologi a sgancio rapido. Diverse opzioni sono mostrate nelle immagini del brevetto, una delle quali è un metodo tradizionale con perno a sgancio rapido, mentre le altre appaiono un po' più complesse.

Due annunci di lavoro presso Google per "Vice President, Hardware Engineering, Wearables" e "Wearables Design Manager, Consumer Hardware", suggeriscono che Google continua ad avere grandi ambizioni hardware per i wearable.

9to5Google ha riportato due nomi in codice - Medaka e Salmon - che sono apparsi online e si suggerisce di fare riferimento al Pixel Watch. I nomi in codice sono apparsi in AOSP insieme a prove che suggeriscono che si tratta di smartwatch, ma non sono stati offerti ulteriori dettagli.

Google e Fossil Group stipulano un accordo da 40 milioni di dollari, in cui Google acquisirà parte della tecnologia degli smartwatch di Fossil, insieme ai membri del team di ricerca e sviluppo di Fossil. Sebbene i dettagli siano scarsi, suggerisce che Google è ancora serio riguardo a Wear OS.

Tom's Guide ha riferito che il presunto Pixel Watch non sarebbe stato lanciato nel 2018.

Miles Barr, direttore dell'ingegneria di Google per Wear OS, ha dichiarato in un'intervista a Tom's Guide: "Per pensare a un orologio adatto a tutti, non credo che siamo ancora arrivati. Il nostro focus è sui nostri partner per ora", ha spiegato.

Il Pixel Watch probabilmente porrà un'attenzione particolare sull'Assistente Google e sull'apprendimento dell'intelligenza artificiale quando finalmente arriverà, anche se Barr ha detto a Tom's Guide che il suo Pixel Watch ideale li offrirebbe.

Un portavoce di Google separato ha anche confermato che la società non annuncerà il proprio smartwatch nel 2018.

WinFuture ha riferito che ci sono tre modelli di Pixel Watch in lavorazione, ma questi potrebbero essere solo prototipi con un piano per rilasciarne solo uno.

Il famigerato leaker Evan Blass ha twittato che una fonte affidabile gli ha detto "con grande fiducia" che un orologio con marchio Pixel sarebbe apparso all'evento hardware dell'autunno 2018 insieme ai due smartphone e ai Pixel Buds di seconda generazione. Ovviamente alla fine non è stato così.

Oltre a Pixel 3, Pixel 3 XL e Pixel Buds di seconda generazione, una fonte affidabile mi dice, con grande sicurezza, che l'evento hardware autunnale di Google introdurrà anche un orologio con marchio Pixel. Trascorri una buona estate! — Evan Blass (@evleaks) 10 maggio 2018

La piattaforma smartwatch di Google , Android Wear, è arrivata per la prima volta nel 2014. Nel 2018, Google ha abbandonato il nome e il marchio, rilanciando il software come Wear OS.

LG ha annunciato l'LG Watch Sport e l'LG Watch Style, supportati da Google come gli orologi poster per Android Wear 2.0 con i loro quadranti rotanti. Hanno messo fine allo smartwatch marchiato Google... per un po'.

The Verge ha riferito che Jeff Chang, product manager di Android Wear, ha affermato che Google sta pianificando di lanciare nuovi orologi che saranno dispositivi Android Wear 2.0 di punta.

Chang ha affermato che il dispositivo non sarebbe stato marchiato Pixel, nonostante Pixel e Pixel XL fossero stati lanciati due mesi prima, sostituendo la linea Nexus. Gli orologi prenderebbero invece il nome del produttore che li produce.

Android Police ha pubblicato alcuni render degli smartwatch Android Wear di Google. Si dice che il dispositivo più grande, noto come Angelfish, sia a sinistra, mentre Swordfish, il dispositivo più piccolo, si trova a destra.

Android Police ha riferito che Google stava lavorando su smartwatch a marchio Nexus. Si diceva che i due dispositivi fossero prodotti da Google e avevano nomi in codice di Angelfish e Swordfish.

Le voci suggeriscono che Angelfish fosse un modello più grande e più sportivo dotato di dati LTE, GPS e frequenza cardiaca. Nel frattempo, si diceva che Swordfish fosse più piccolo e perdesse i dati LTE e il GPS dal suo elenco di funzionalità.

Entrambi gli orologi sono stati dichiarati dotati di display circolari.