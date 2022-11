L'Instinct Crossover di Garmin è uno smartwatch analogico e robusto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin ha annunciato oggi l'Instinct Crossover, uno smartwatch che è anche robusto e analogico - combinazioni che non si vedono di certo tutti i giorni.

Ma questo non significa che non funzioni. La nuova proposta di Garmin misura 45 mm x 45 mm x 16,2 mm e ha una resistenza all'acqua di 10 ATM. Ha anche una batteria che dura per giorni, letteralmente. Non sarà necessario ricaricarlo per un massimo di 70 giorni utilizzando la funzione solare, o per 28 giorni in caso contrario. Questi numeri, però, diventano rapidamente "illimitati" quando si attiva la modalità orologio con risparmio di batteria.

Altre caratteristiche degne di nota sono i 64 MB di memoria e il supporto per il rilevamento della frequenza cardiaca (con avvisi di frequenza cardiaca anomala) e il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. È inoltre possibile utilizzare questo dispositivo per monitorare il sonno e lo stress durante tutta la giornata.

Se siete alla ricerca di sensori, questo orologio ha tutti quelli di cui potreste aver bisogno, tra cui GPS, bussola, termometro, altimetro barometrico e altro ancora. E poi ci sono le funzioni intelligenti: meteo, calendario, supporto alle chiamate telefoniche se collegato a telefoni Android, Garmin Pay e molte altre ancora.

Il Garmin Instinct Crossover è disponibile in versione solare e non solare, con finiture standard e tattiche e una gamma di colori. Chi acquista la versione solare pagherà £529,99 / $549,99 / €599,99, mentre quella non solare costa £479,99 / $499,99 / €549,99. È possibile ordinare il proprio esemplare già da ora, ma è necessario attendere qualche settimana per la consegna.

Scritto da Oliver Haslam.