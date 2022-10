L'Instinct Crossover di Garmin potrebbe essere il suo prossimo prodotto rugged

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin potrebbe avere un nuovo orologio dietro l'angolo: si tratta dell'Instinct Crossover, se si considera la fuga di notizie dal sito web taiwanese.

Il Crossover, che dovrebbe essere una versione modificata della linea Instinct esistente, è un orologio robusto che si addice al suo nome. E questo lo sappiamo perché Garmin è riuscita a farlo trapelare sul proprio sito web taiwanese. Da allora è stato rimosso, ma non prima di averne ottenuto degli screenshot.

L'orologio stesso sembra avere una memoria di 64 MB, rispetto ai 16 MB e ai 32 MB delle altre varianti dell'Instinct, e la stessa risoluzione dello schermo di 176x176. Il peso sarà però più elevato, con un peso di 65 g e una cassa di 45 mm. Garmin prevede che l'orologio durerà per sempre grazie alle sue capacità di ricarica solare, anche se in modalità risparmio energetico. Utilizzando la modalità smartwatch normale, ci si può aspettare fino a 70 giorni con una singola carica, un numero comunque impressionante.

Per quanto riguarda le funzioni, possiamo aspettarci il rilevamento dell'attività e del sonno, il monitoraggio del VO2max e della SpO2 e altro ancora. Per quanto riguarda i colori, gli acquirenti potranno scegliere tra Black, Solar Graphite e Solar Tactical Edition. Il prezzo non è ancora disponibile, ma ovviamente cambierà quando Garmin renderà il tutto ufficiale. Non sappiamo quando ciò avverrà, ma dato che a un certo punto la pagina è stata pubblicata sul sito web dell'azienda, è improbabile che il futuro sia troppo lontano.

Non volete aspettare? Il Garmin Instinct 2 Solar è già disponibile e nella nostra recensione ci ha colpito molto.

Scritto da Oliver Haslam.