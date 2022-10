Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin ha presentato la seconda generazione dei suoi smartwatch di fascia alta Marq, rinfrescando le linee interne e il design per apportare graditi aggiornamenti su tutta la linea.

Il cambiamento più importante è l'aggiunta di un display touch AMOLED a ciascuno dei cinque modelli annunciati, che trasforma la luminosità e la chiarezza offerte da tutti i modelli.

Grazie ai nuovi involucri in titanio di grado 5, sono anche più resistenti che mai e possono resistere a condizioni ambientali davvero estreme.

I cinque modelli offerti sono Athlete, Adventurer, Golfer, Captain e Aviator, ciascuno con un design e un cinturino personalizzati che consentono di sfruttare al meglio l'uso principale che se ne intende fare.

Ciò significa lunette diverse per aiutarvi, ad esempio, a tenere la bussola con l'Adventurer o a vedere in quale buca vi trovate con il Golfer.

Tutti gli orologi hanno una dimensione di 46 millimetri, sono dotati di una lente di zaffiro bombata e di quadranti digitali unici e personalizzati che mettono in risalto le loro caratteristiche speciali, come le informazioni del Captain's nottage sul vento nella zona.

La durata della batteria è stata incrementata rispetto ai vecchi orologi Marq e ora è di 16 giorni in modalità smartwatch e di 42 ore con il GPS completamente attivo, anche se una modalità intelligente di risparmio della batteria utilizza più bande solo quando il GPS normale è in difficoltà.

Particolarmente interessanti sul fronte del design sono i diversi pulsanti di cui ogni modello dispone, per adattarsi alle proprie esigenze: alcuni, come l'Adventurer, sono dotati di finiture a pinza per facilitarne l'uso con i guanti, ad esempio. Inoltre, tutti i modelli sono dotati di protezioni per la lunetta del pulsante di azione, per evitare di inserire accidentalmente il pulsante.

Gli orologi Marq di prima generazione erano già molto belli, ma dopo aver visto dal vivo i nuovi orologi in occasione di un evento di anteprima, siamo rimasti colpiti da quanto sia più raffinato il loro design, unito ad alcuni graditi miglioramenti sul lato smartwatch.

Finalmente c'è anche un nuovo caricabatterie magnetico, più piccolo, da abbinare a questi orologi, e speriamo che col tempo si diffonda anche agli altri orologi Garmin. Il tempo di ricarica di un'ora significa anche che non dovrete stare senza il vostro Marq per molto tempo.

Il Marq di seconda generazione sarà lanciato al prezzo di 1599,99 sterline per l'Athlete, 1999,99 sterline per l'Adventurer, il Golfer o il Captain e 2099,99 sterline per l'Aviator. Tutti dovrebbero essere ordinabili verso la fine di ottobre.

Scritto da Max Freeman-Mills.